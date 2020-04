Tavaly 2950 házaspár mondta ki megyénkben a boldogító igent

Megjelent a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Fókuszban a megyék – 2019. I–IV. negyedév című online kiadványa. Negyedévente jelentkeznek hasonló, a megyéket és persze a fővárost vizsgáló kimutatással. Írásunkban elsősorban a megyénkre vonatkozó adatokkal foglalkoztunk.

Fejér megye lakónépessége – erről 2019. január 1-jei adattal szolgálhatott a KSH – 418 ezer fő. Tavaly 3700 gyermek született Fejér megyében, az élveszületések száma kicsivel, 0,9 százalékkal több volt, mint 2018-ban. Fejér megyén kívül csak hat megyében nőtt a születések száma. Ugyanakkor elhunyt 5600 ember. A halálozások száma 2,6 százalékkal kevesebb volt 2019-ben, mint egy évvel előtte. Vagyis 2019. során Fejér megyében a természetesen fogyás folytán 1900 fővel csökkent a lakónépesség. Ez a csökkenés 8,7 százalékkal kisebb, mint 2018-as évi természetes fogyás, amely intenzitása tehát valamelyest mérséklődött.

A népességfogyás országszerte tetten érhető. 2019-ben Magyarországon 89200 gyermek született, s 129600 ember hunyt el, vagyis a természetes fogyás 40400 fővel csökkentette hazánk népességét.

Prognosztizálható, hogy a gyermekvállalási kedvet is erősítik majd a gyarapodó számú házasságok. Az egész országban, így Fejér megyében is jóval több házasságkötés történt tavaly, mint egy évvel korábban. A számok megyénkben: 2019-ben 2950 házasságot anyakönyveztek itt, 757-tel többet, mint 2018-ban. Ez 35 százalékos „győzelmet” jelent 2019 „javára”. A Fejér megyei arány e tekintetben még az országos átlagot is túlszárnyalta. 2019-ben 65300 házasságot anyakönyveztek Magyarországon, 28 százalékkal többet, mint egy évvel előtte.

A KSH egy – a Fókuszban a megyék című online adatsorban is citált – munkaerő-felmérés kimutatása alapján az elmúlt esztendő utolsó negyedévében Magyarország 15–74 éves népességének 63 százaléka, vagyis 4,7 millió fő tartozott a gazdaságilag aktívak közé. Fejér megyében – ugyancsak 2019. negyedik negyedévét nézve – a 15–74 éves népesség 63,9 százaléka (pöttömmel az országos átlag felett tehát), 207 ezer ember tartozott a gazdaságilag aktívak közé. Közülük 2019 utolsó negyedévében 202 ezer fő foglalkoztatott volt, míg 5 ezren munkanélküliek.

Ha azt nézzük, hogy a megye lakónépessége 418 ezer fő, akkor hamar kiszámolhatjuk, hogy a Fejér megyeiknek kevesebb mint fele dolgozott a közelebbről vizsgált időszakban. Persze a KSH teljesen joggal nem számol ebben a kategóriában a 15 év alatti gyermekekkel és a 74 év fölötti idősekkel.

Tavaly a munkanélküliségi ráta Fejérben az első negyedévben 3,2 százalékos volt, ez a második negyedévben lecsökkent 2,4 százalékra, s habár a harmadik negyedévben fölkúszott 2,9-re, végül év végére ismét 2,4-re mérséklődött. Az országos munkanélküli ráta 2019. negyedik negyedévében 3,3 százalékon állt.

Mennyit kerestek a munkavállalók 2019-ben? A teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete 368 ezer forint volt, a nettó pedig – a családi kedvezményeket nem számolva! – 244 ezer. Ez a nettó összeg éppen egybeesik az országos átlaggal, amelyet egyébként csak a Győr-Moson-Sopron megyei (kicsit: 259 ezer forint) és a budapesti (kicsit jobban: 305 ezer forint) nettó havibérek voltak képesek felülmúlni.

Mi fizetett jobban 2019-ben Fejérben? Nettó, havi átlagkeresetek jönnek, szintén a családi kedvezmények nélkül.

A szellemi foglalkozásúak jobban kerestek, az ő átlag havibérük 309 ezer forint volt. A szellemi munkák közül a művészet, szórakoztatás, szabadidő tárgykörökben dolgozók kerestek a legjobban a megyében, átlag havi 474 ezret, második legjobban a feldolgozóipar munkatársai, 409 ezret kerestek. Őket a pénzügyi szolgáltatásban, illetve az információ és kommunikáció területén dolgozók követték, szinte fej fej mellett, 305, illetve 304 ezer forinttal. Nos, az adatok szerint a szellemi foglalkozásúak átlagkeresetében az egészségügyi szolgáltatások és a szociális ellátás (224 ezer), az oktatás (220 ezer) és a vendéglátás (204) területein dolgozók vannak lemaradva.

A megyében dolgozó fizikai foglalkozásúak tavaly 205 ezer forintot vittek haza átlagosan. Közülük legtöbbet a feldolgozóiparban (236 ezer) és a közigazgatásban kerestek. Utóbbi kategóriánál jelentékeny az eltérés a közfoglalkoztatottakkal együtt (222 ezer), illetve külön (249 ezer) számított átlagban. A legrosszabbul az egészségügyi szolgáltatások területén dolgozó fizikai foglalkozásúak kerestek, itt is nagy a különbség a közfoglalkoztatottakkal együtt (115 ezer), illetve külön (145 ezer) számított átlagban.