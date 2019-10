Pályát adni a választáshoz

Nehéz folyamat a pályaválasztási döntés előkészítése az érintett gyerek, fiatal és családja számára is, a kamara pályaorientációs tevékenysége ősszel is több programmal segítheti ezt.

Az őszi kamarai pályaorientációs programok első nagyobb eseményeként két busznyi általános és középiskolás vett részt a MÁV által szervezett nyílt napon Pécsett. Tavaly is rendezett a vasúttársaság egy hasonló rendezvényt, az a helyszín, a budapesti Vasúttörténeti Park miatt is hatalmas élmény volt a résztvevők számára. Most a VOKE Vasutas Művelődési Házban a mozdonyvezető szimulátor, a terepasztal, a különböző bemutatott szakmai területek (pályaépítés, pályakarbantartás, távközlés, biztosítóberendezések, erősáram, forgalomirányítás, ingatlanüzemeltetés, MÁV-Start Zrt., MÁV-FKG Kft.) megismerhető eszközei, interaktív szimulációi, a korosztályt célzó feladatai szólították meg a jelenlévőket.

A dunaújvárosi 7-8.-os tanulók, gimnazisták, szakközépiskolások nagy többsége élvezettel vetette bele magát az egyes standok kínálatába, feladataiba, gyűjtötte a pecséteket a „menetlevélre”. A gimnáziumi csapattal az éppen itt vendégeskedő német diákok is részt vettek az utazáson, akik igen aktívak voltak a programon, ebben segítette őket, hogy a feladatok nagy része nem igényelt nyelvtudást, illetve a standokon is velük szót értő segítőkre leltek. A kis német csapat később megosztotta tapasztalatait a dunaújvárosiakkal, hogyan zajlik náluk a pályaorientáció, milyennek látták a MÁV rendezvényét.

Ahogy ennek a nyílt napnak, úgy a többi kamarai pályaorientációs rendezvénynek (például az üzemlátogatásoknak) sem az az elsődleges célja, hogy az adott cég, szakma felé terelje a résztvevőket. Fontosabb ennél, hogy minél több szakmával, szakmai területtel kapcsolatban gyűjtsenek élményeket, információkat a diákok. A MÁV ilyen szempontból széles palettát kínál. Ugyanakkor a város számukra kiemelten fontos, hiszen a Bánkiban és az egyetemen is több képzés közvetlenül kapcsolódik hozzájuk.

A városi kamara ősszel is számos pályaorientációt segítő élményt, információs lehetőséget kínál. Több iskola pályaorientációs napjának szervezésében vállalnak szerepet tájékoztató előadásokkal, foglalkozásokkal, üzemlátogatásokkal, vetélkedők szervezésével. A kamara munkatársai ezek mellett is szerveznek üzemlátogatásokat, osztályfőnöki órákon, szülői értekezleteken tartanak előadást. Az új szakképzési rendszer bevezetése kapcsán ezek jelentősége is felértékelődött. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrummal együttműködve a kamara idén is fontosnak tartja, hogy az egyes szakmákhoz kapcsolódó kétkezi élményeket, a munkakörnyezetet is minél több pályaválasztás előtt álló megtapasztalhassa.

Ennek érdekes alternatívájaként a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara virtuális szemü­vegen, kontrolleren keresztül tett megismerhetővé, megtapasztalhatóvá több szakmát, a programot, a hozzá szükséges eszközöket (amelyek tavaly a Szakmavilág kamionon a városba is ellátogattak) a helyi kamara is ki tudja kölcsönözni, így gazdagítva helyi pályaorientációs kínálatát.