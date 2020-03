Sorra állnak le a légitársaságok

Csak a héten fél tucat nagyobb légitársaság jelentette be, hogy teljesen felfüggeszti az utasszállító járatokat, ugyanakkor több ország kormánya is jelezte, hogy kész anyagi segítséget nyújtani a bajba jutott cégeknek.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: cserélje le a krumplit!

Ezen a héten egyebek között a Brussels Airlines, az Austrian Airways, az Air Dolomiti, a Transavia és a Jet2 is bejelentette, hogy teljesen leáll, vasárnap a járatszám alapján a világ legnagyobb nemzetközi légitársasága, az Emirates is közölte, hogy március 24-től további intézkedésig nem teljesít egyetlen, utasokat szállító járatot sem.

Az áruszállítás azonban zavartalan marad.

Az Egyesült Államokban bár teljes leállást még egyik cég sem jelentett be, az Airlines for America (A4A) lobbiszervezet tagjai levelet írtak az amerikai kormányzatnak, azt kérve, hogy 58 milliárd dollárral támogassa az iparágat. Közölték: ha megkapják ezt a pénzt, akkor vállalják, hogy augusztus 31-ig egyetlen munkavállalót sem bocsátanak el.

A Flightglobal légügyi szaklap szerint a kormány azzal a feltétellel vállalta az anyagi segítségnyújtást, hogy a légitársaságok nem folytathatják részvény-visszavásárlási akciójukat, sokan ugyanis pont emiatt vannak most nehéz helyzetben. Az elmúlt években ugyanis a profit legnagyobb részét arra használták fel, hogy saját értékpapírjaikat visszavásárolják.

Az amerikai mellett szinte minden kormányzat feltételekhez kötötte a pénzügyi segítségnyújtást.

Új-Zéland kormánya már jelezte, hogy kész 500 millió amerikai dollár értékű hitel és hitelgarancia biztosítására, de ehhez az Air New Zealandnek fel kell függesztenie az osztalékfizetést és hiteltörlesztést. A norvég kormány azzal a feltétellel biztosít szintén félmilliárd dollárt, hogy a cégek a hitelkifizetéseiket három hónapra felfüggesztik és saját tőkét is be kell vonnia az érintett társaságnak. Elemzők szerint a legnagyobb bajban lévő Norwegian nehezen tud ezeknek megfelelni, és a felajánlott forrás legfeljebb másfél hónapig tartja életben a céget.

A Boeing MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, a társaság vállalta, hogy leállítja az osztalékfizetést, David Calhoun vezérigazgató pedig az év végéig nem veszi fel fizetését.

Németország korábban bejelentett már egy a gazdasági szereplőkre vonatkozó csomagot.

A kétezernél több munkavállalót foglalkoztató és 320 millió eurót meghaladó éves árbevétellel rendelkező nagyvállalatok támogatására egy külön válságkezelő alapot hoznak létre, amely 600 milliárd eurót képes megmozgatni.

A francia kormány a héten jelezte, hogy kész bármilyen lépések megtételére, hogy támogassa a nagy francia foglalkoztatókat, köztük az Air France-KLM csoportot is.

A segítségnyújtás érkezhet hitel, hitelgarancia, de akár államosítás formájában is – mondta Bruno Le Maire pénzügyminiszter. Alexandre de Juniac, a légitársaságokat képviselő Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) elnök-vezérigazgatója a héten videokonferencián azt mondta, a légitársaságoknak globálisan akár 200 milliárd dollárra is szükségük lehet az időszak átvészeléséhez.

Borítókép: illusztráció