Németország 50 millió euró támogatást nyújt Kongónak

Németország 50 millió euró (15,5 milliárd forint) támogatást nyújt a Kongói Demokratikus Köztársaságnak az ebolajárvány és a szegénység elleni küzdelemre az ország érintett tartományaiban – jelentette be Gerd Müller német fejlesztési miniszter Kinshasában.

„Nem akarjuk, hogy az emberek pénzhiány miatt ne juthassanak oltóanyaghoz” – mondta Müller csütörtök este.

A kereszténydemokrata politikus a kongói kormány ebolaügyi megbízottjával, Jean-Jacques Muyembe virológussal találkozott, és további pénzügyi támogatást is kilátásba helyezett.

Muyembe szerint a hatékony oltóanyagok ellenére az ebola terjedését nem sikerült megfékezni. Mint mondta, a betegséget most kimutatták egy újabb tartományban, Dél-Kivuban is. Hozzátette: egy nő szerdán belehalt a betegségbe, hét hónapos csecsemőjét pedig jelenleg is kezelik.

A Kongói Demokratikus Köztársaság Észak-Kivu és Ituri tartományaiban a tavaly kitört ebolajárványnak eddig több mint 1900 halálos áldozata van, és összesen mintegy 2900-en fertőződtek meg a betegséggel.

Az említett térség lakosságát ezenkívül kanyarójárvány is sújtja, és a helyzetet nehezíti, hogy az ebola megfékezésére irányuló törekvéseket hátráltatják a helyi fegyveres csoportok támadásai az egészségügyi intézmények ellen.

Müller afrikai körútját Kenyában folytatta pénteken.