A gyors állami intézkedéseknek köszönhetően nem zuhant be a világgazdaság

Derűlátóbbá vált a Kereskedelmi Világszervezet (WTO): bár a koronavírus-járvány következményeként jelentős mértékben csökken idén a globális kereskedelem, messze nem lesz olyan erős a visszaesés üteme, mint azt áprilisban gondolták a legrosszabb esetre készülve.

A WTO a napokban ismertetett jelentésében kiemelte: a világgazdaságot meggyengítő járvány hatására a világkereskedelem éves összevetésben 3 százalékkal esett vissza az első negyedévben. Az előzetes adatok azt mutatják, hogy a második negyedévben 18,5 százalékos lesz a csökkenés.

„Történelmi távlatokba helyezve az az ütem óriási, de ennél sokkal rosszabb is lehetett volna” – mutattak rá a genfi székhelyű szervezet elemzői, hozzátéve, hogy

a járványra adott gyors állami intézkedéseknek köszönhetően nem következett be zuhanás.

A WTO a mostani prognózisban nem adott meg konkrét számokat sem az idei, sem a jövő évre, mindössze annyit közölt, hogy a gyors kormányzati reagálásoknak köszönhetően elkerülhetővé vált a pesszimista forgatókönyv megvalósulása.

A WTO áprilisban kiadott előrejelzésében még arra figyelmeztetett, hogy a globális kereskedelem akár 32 százalékkal is zsugorodhat idén a koronavírus-járvány hatásaként. Ebben az időszakban még rendkívül bizonytalan volt a helyzet a járvány terjedését és a gazdasági következményeit illetően is, ezért két forgatókönyvet is felvázoltak az elemzők. Az akkori legoptimistább számításokban 13 százalékos, a legrosszabb esetre pedig 32 százalékos csökkenést valószínűsítettek.

Ha nem változik a jelenlegi helyzet, a világkereskedelemnek elég csak 2,5 százalékkal növekednie a következő két negyedévben, hogy a derűlátó prognózis teljesüljön.

Ezzel együtt lehetséges, hogy jövőre nem váltja valóra az előrejelzéseket a világkereskedelem növekedése, mert elindulhat a koronavírus-járvány második hulláma, a világgazdaság fellendülése a vártnál gyengébb lehet, ráadásul újra felszínre törhetnek a kereskedelmi korlátozások

– hangoztatta a WTO.

A WTO elemzői áprilisban azt jósolták, hogy a globális kereskedelem jövőre akár 21-24 százalékkal is bővülhet, ha sikerül felülkerekedni a járványon és hatékony kormányzati intézkedések születnek. Tavaly októberben még azzal számoltak, hogy 2020-ban 2,7 százalékkal nő a globális kereskedelem.