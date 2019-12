Kényszerpihenő volt a Hankook dunaújvárosi cégénél

Az előzetes terveknek megfelelően zajlott le a múlt hét végén a Hankook gyár leállása. Az értékesítés globális visszaesése azonban a rácalmási üzemben is érződik. – írja társlapunk, a Világgazdaság.

Rendben lement a hét végén beiktatott, csaknem háromnapos periodikus leállás a Hankook gumigyártó rácalmási üzemében – erről beszéltek a Világgazdaságnak a cég működésére rálátó források. A termelés újra beindult, ám értesüléseink szerint a dél-koreai menedzsment változtatott a kényszerpihenő előtt érvényben lévő napi terveken: a döntés értelmében a vonatkozó, korábbi számokhoz képest három-ötezer darabbal kevesebb abroncs készül a gyárban. Mindez lapunk információi szerint azt jelenti, hogy most napi 42-43 ezer gumi gördül le a Hankook rácalmási futószalagjairól.

Ha ez helytálló, a dél-koreai multi magyar egysége az idén jó eséllyel alatta marad az évi 19 millió darabos kapacitásnak. A visszaesés azonban az ígéretek szerint nem érinti az Opten októberi céginformációs adatbázisában 3065 fős dolgozói létszámot, és nem befolyásolja a munkavállalók év végi bónuszának kiszámítását és kifizetését sem. Az állomány alakulása éves bázison ugyan negatív pályán halad, de nem túlzott mértékben.

A napi előállítás visszavágását több tényező eredményezi. Egyrészt zajlik a gyártósorok karbantartása, ami eleve némiképp szűkíti a termelési lehetőségeket. Másrészt továbbra is fennáll az az alapvető helyzet, amely a rácalmási gyár időszakos leállításához vezetett. A vállalat kommunikációja szerint a globális autóipar helyzete recessziót eredményezett a nemzetközi piacokon, ami az iparág beszállítóinak üzleti tevékenységét is érinti. Ez a folyamat érte utol november utolsó hétvégéjén a Hankook magyarországi üzemét is, amely egyben Európa egyik legnagyobb gumigyára.

A menedzsment hangsúlyozta, hogy a rácalmási egység megfelelően működik, ám szintén apadó piaci¬ igénnyel szembesül. A múlt péntek délelőttől vasárnap éjjelig tartó gyártási csend nem megerősített becslések szerint 80-100 ezer abroncs kiesését okozta. Mivel ez a mennyiség elenyésző az éves volumenhez képest, és azt sem lehetett reálisan várni ettől, hogy megoldja a túltermelési problémákat, felvetődött, hogy további leállások is következhetnek. A napi kapacitások visszanyesésével azonban ezek az intézkedések jó eséllyel szükségtelenek. A témában a Világgazdaság megkereste a Hankook Tire Magyarországot, de lapzártánkig nem érkezett hivatalos reakció.

A Hankook még 2007-ben indította el hazai tevékenységét, amelybe 2018-ig 880 millió eurót forgatott. A kontinensen ez a vállalat egyetlen gyáregysége. Az itt előállított abroncsokat a legfontosabb autógyárak (a VW csoport mellett az Opel, a BMW, a Fiat és a Ford) használják. A Hankook a hetedik legnagyobb abroncsgyártó a világon, 180 országban értékesíti a termékeit, és 22 ezer dolgozót foglalkoztat.

Hecker Flórián / Világgazdaság