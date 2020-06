„Válságos” a helyzet a piacon

Újabb válságot élünk át. A koronából jövünk kifelé, de szépen haladunk a gyümölcsválságba. Legalábbis ezt tapasztaltuk legutóbbi piaci körképünkön, amit a minap tettünk a dunaújvárosi zöldség- és gyümölcspiacon.

Lehet, hogy rosszul látom, de nem hiszem, hogy olyan gyümölcsárakkal, amelyeket napjainkban észlelhetünk, valaha is találkoztunk volna, legalábbis a mindenkori átlagfizetésekhez viszonyítva. A sárgabarack minimum 1200 forint, mondjuk itt várható volt a magas ár a tavaszi fagyhullám miatt, de azért ennyire? Az őszibarack ezer forint körül „fut”, és a cseresznye sem „szégyelli” magát, átlagban kilencszáz forint kilója, de láttam már 2000 forint­ért is. A meggy még a legszimpatikusabb, ott számomra érthetetlen módon óriási a szórás, 250 és 1000 forint között mozog az ára. Amely gyümölcsökről beszéltünk, azokat a pálinka gyümölcsének is szokták nevezni, ezért felmerül a kérdés: amúgy sem olcsó a belőlük készült nedűnek literje, ilyen gyümölcsárak mellett mennyi lesz ősszel maga a folyadék?

A gyümölcsöknél maradva: megjelentek a dinnyék, a görög és a sárga is, az áruk, ha azt vesszük, hogy még csak június vége felé közeledünk, nem tűnik vészesnek, a görög 400, a sárga 550 forint körül mozog kilónként. (Csak megjegyzés: senkinek a szavát nem vonom kétségbe, de nagyon nehezen hiszem el, hogy az évnek ebben az időszakában magyar dinnyével el lehet árasztani a piacot, mert sokan esküsznek arra, hogy az övék hazai.) Málna és eper még mindig van, igaz, kétezer forint alatt nehéz hozzájutni, de volt olyan árus, aki 1600 forintért kínálta az epret.

A gyümölcsöktől elvonatkoztatva. Van már zöldbab és zöldborsó is hatszáz és ezer forint között. A cukkini kimondottan olcsó, már kétszáz forintért is kapható. Számomra meglepő, hogy majdnem lecsószezon van, hiszen mind a paprikát, mind a paradicsomot nagyon jó minőségben 350 forintért is vehetünk, bár az egyik árus azt mondta, ennek lesz még böjtje.

A klasszikusok, burgonya, hagyma, tartják az egy éve tapasztalható 250-350 közötti átlagos árat, a sárga- és a fehérrépa is kimondottan olcsó, főleg, ha azt nézzük, hogy két éve milyen magas árak voltak. Bármilyen hihetetlen, a fehérrépának kilóját kétszáz forintért is vehetjük, de 1000-ért is. Hogy ez a nagy árkülönbség mitől van, valószínű, az én életemben már nem derül ki.

Ami viszont bizonyos, ha visszatérünk írásunk elejére, amikor is a gyümölcsárakról beszéltünk, akkor tényként közölhetjük, az a befőttesüveg, a celofán és a nátrium-benzonát-piac forgalmát alaposan befolyásolja majd.