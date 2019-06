Tíz éve kezdte meg működését a Hamburger Hungária papírgépe

2009. június 23-án gördült le az első óriás papírtekercs – szaknyelven tambour – a Hamburger Hungária Kft. még ma is csúcstechnológiát képviselő 7. számú papírgépéről. A 100 %-ban papírhulladékból innovatív csomagoló eszközök alapanyagát előállító gépsor rekordot rekordra halmoz.

A papírgyár 10 évvel ezelőtti megépítése mérföldkőnek számított az osztrák családi kézben lévő Prinzhorn Csoport és Dunaújváros életében.

– Kérem, mondjanak pár szót a kezdetekről! – kértük a papírgép kialakításában és sikeres működtetésében oroszlánrészt vállaló operatív vezetőket.

Vass Jenő: Sok döntés-előkészítő javaslat és többéves projekt-előkészítő munka eredménye volt a papírgyár 2009. évi dunaújvárosi beruházása. Maga a kivitelezés két évig tartott, komoly infrastruktúra-fejlesztés is társult hozzá. Számos dunaújvárosi vállalkozásnak biztosítottunk munkalehetőséget az építkezés során.

Szilas György: A papírgép összeszerelési és beüzemelési munkálatait a nemzetközi beszállítókon felül a Prinzhorn Csoport papírgyártási üzletágának, a Hamburger Containerboard Divíziónak 11 osztrák és német szakembere támogatta, akik 2009 májusától a biztonságos üzemelés kialakulásáig folyamatosan Dunaújvárosban tartózkodtak. Igazi csapatmunka volt, aminek köszönhetően a papírgép tökéletesen indult, és rövid időn belül várakozáson felüli mennyiségben gyártotta a kiváló minőségű papírt. A tíz éve még évi 350 ezer tonnát, ma már 500 ezer tonnát gyártó és közel 300 millió euró értékű 7. számú papírgép specialitása a könnyű – alacsony négyzetméter-tömegű – csomagolópapír előállítása. Ez a könnyű papír ugyanazt a funkciót biztosítja, mint a piacon megszokott grammsúlyú termékek, de kevesebb anyag felhasználásával. Így kisebb környezetterhelést és hatékonyabb feldolgozást nyújtanak.

Tíz év alatt több alkalommal hajtottak végre korszerűsítést a papírgépen.

Panyi Dániel: A Hamburger Containerboard Divízió berkein belül alkalmazott tézis „Beruházások nélkül nincs megfelelő fejlődés” jellemző volt a 7. számú papírgép elmúlt 10 évére is. Csak a gépen összesen 20 millió euró értékű fejlesztést eszközöltünk több projekt keretében, amelyek közül a legjelentősebb a 2015 áprilisában végrehajtott kapacitásbővítő beruházás volt. Ennek eredményeként a gép termelési kapacitása több mint 40 százalékkal emelkedett. A projektet komoly építészeti munkák előzték meg. Az időkiesés minimalizálása érdekében 4-5 részprojekt zajlott párhuzamosan, 200 szakember összehangolt munkájával.

Solymosi Attila: A 2009-ben üzembe helyezett 7. számú papírgép tervezett maximális gyártási sebessége 1400 m/perc volt, amelyet 2015-ben 1500 m/perc maximális sebességre kívántunk növelni. E cél érdekében átépítésre került 4 darab pályastabilizátor-szekrény, valamint automata tekercs-kigurító sínpályát és dupla letekercselőt telepítettünk a tekercsvágó berendezésen. Átépítettük a papírgép gőz-kondenz-rendszerét is, amellyel jelentősen csökkent a gőzfelhasználásunk. 2016. év végén szükségessé vált továbbá a présszakasz víztelenítő kapacitásának növelése is. Ezzel a világ egyik leggyorsabban üzemelő papírgépévé vált a 7. számú gépünk.

Kurucz Béla: A fejlesztés során számos problémára kellett megoldást találni. A 100 m/perc sebességnövelés talán nem tűnik nagy előrelépésnek, de egy ilyen magas kiindulási sebesség esetén nagy kihívás volt.

Szilas György: A papírgyártó csapat elhivatott munkájának köszönhetően a korszerűsítés hosszú távon is töretlenül és kihívóan magas időhatékonyságot és napi termelési átlagokat eredményezett. A papírgépek időhatékonysági mutatója a világban jellemzően kisebb 90 százaléknál, a Hamburger Hungária gépeinél ez 93-95 százalék.

Varga Attila: A rendszeres havi tervezett megelőző karbantartások esetén is nagy szükség van a közös, alapos előkészítésre, hogy a korszerűsítések minél gyorsabban és problémamentesen záruljanak. Az időhatékonysághoz a szinten tartó, preventív jellegű beruházások 1,5 százalékponttal járulnak hozzá. Ebből adódóan nagy hangsúlyt fektetünk a tervezett karbantartások rendszeres megvalósítására, ami éves szinten a teljes telephelyre vetítve mintegy 8,8 millió eurót tesz ki.

Ezek a nagy összegű ráfordítások meg is térülnek?

Szilas György: Egyértelműen. A többlet-papírtermelésre vonatkozó mutatók bizonyítják a cégvezetés által elrendelt nagyberuházások gyors megtérülését és sikerességét. Rekordot rekordra halmozunk (ezeket külön táblázat tartalmazza). Mindkét papírgép méltán kapott rekordfalat, amire büszkén írjuk fel az elért csúcsteljesítményeket, ezek lényegesen magasabbak az európai átlagnál.

Kurucz Béla: A technoló­giai fejlesztés önmagában még nem elég a sikerekhez, az emberi tényező is sokat nyom a latban. A papírgyártó szakma nagyfokú odafigyelést, magas szintű szervezettséget és kitartást igényel. Az elért eredményekhez a kollégák odaadó hozzáállása is elengedhetetlen.

Szilas György: Továbbá a karbantartási, értékesítési, alapanyag-, műszaki beszerzési szakterületek és a papírgyártók konstruktív együttműködése nélkül e teljesítmények nem valósulhattak volna meg.

Hány évre terveznek általában egy papírgépet?

Varga Attila: Például a ma már 43 éves 3. számú papírgépünk még most is kiválóan működik, termelési rekordjai alapján mára Európa „benchmark”-jává, követendő példájává vált a 2016-ban eszközölt 20 millió eurós, többfázisú felújításának köszönhetően. A továbbiakban is számítunk hibátlan működésére, hiszen a 3 évvel ezelőtti fejlesztésének célja alapvetően egy olyan szinttartó, a termelési színvonal megtartásához szükséges beruházás volt, amely lehetővé teszi a gépsebesség jelentős jövőbeli növelését is.

A gyárbővülés komoly teherjármű-forgalmat generált. Említsenek néhány erre vonatkozó, konkrét adatot!

Vass Jenő és Berényi Róbert: Az évi 700 ezer tonna hullám­alap-papír előállítása körülbelül 1,6 millió tonna anyagforgalmat jelent, egy tonna papírtermék gyártásához alapanyagként 1,1 tonna hulladékpapír szükséges és a papíron felül az erőmű tüzelőanyag-ellátása is szállításigényes. Az árutovábbítás körülbelül 90-94 százalékban közúton történik, a többi vasúti, illetve konténeres szállítás. Telephelyünkön így naponta 350-400 kamion fordul meg. Hétfőtől péntekig a nap 24 órájában folyik a kamionok ki- és berakodása. A vasúti vagonok rakodása minden nap 24 órában zajlik. Ez a járműforgalom megköveteli a telephely útjainak, tárolóinak folyamatos karbantartását, fejlesztését. Az infrastruktúrába az elmúlt évtizedben közel 10 millió eurót fektettünk, ennek köszönhetően a korábban általunk generált kamionforgalom miatti alkalmi torlódások megszűntek. E hatalmas járműforgalom szakszerű, zökkenőmentes kezelését komoly informatikai háttér – SMS behívó rendszer és időkapus bejelentkező rendszer – biztosítja. Raktárunk is teljes mértékben automatizált, kapacitása 19 500 tonna, ami 9 nap alatt gyártott mennyiségnek felel meg. A raktár két hajóból áll, hajónként 2-2 vákuumfejes daru mozgatja a tekercseket, és helyezi el azokat 15 m magas tornyokat képezve. A daruk óránkénti kapacitása 120 tekercsmozgás – betárolás, kitárolás és raktárközi átmozgatással.

Nyílt és családi nap a tízéves papírgép tiszteletére

Idén vállalatunk a nyílt és családi napja dátumát a 7. számú papírgép jubileumához igazította: pontosan az első tambour 10 éves születésnapján, 2019. június 23-án kerül megrendezésre. Délelőtt kisvonatos gyárlátogatásra és a Magyar Papírmúzeum ingyenes megtekintésére is lehetőség lesz. A múzeumban időszakos kiállítást is láthatnak a vendégek a 7. számú papírgép első évtizedes működéséről és emléktárgyaiból.

Sok szeretettel várunk minden papírgyártás iránt érdeklődőt június 23-án, vasárnap a Hamburger Hungária Kft. Nyílt Napján, a cég telephelyén, s azt követően a Prinzhorn Csoport Magyar Vállalatainak Családi Napján a Hamburger Hungária baracsi szabadidőparkjában.

Papírgyártás folyamata

A papírgyártás első lépése az anyagelőkészítés, amely nem más, mint a rostok visszanyerése, és a papírgyártáshoz nem hasznos vagy zavaró anyagok eltávolítása a papír hulladékból.

Először is a papírt szétfoszlatjuk rostkötegekre víz és energia bevitele mellett, ezzel egyidejűleg a legnagyobb nehéz, illetve nagy kiterjedésű idegen anyagokat eltávolítjuk a foszlató pulperben. Utána további többlépcsős osztályozás során méret, fajsúly szerint távolítjuk el a szennyeződéseket. A papírrostokat rövid- és hosszúrost frakcióra bontjuk, a hosszú rostot őröljük, amelynek hatása, hogy a rostok felülete felhasad, több összekapcsolódási pontot hozva létre közöttük a papírgyártás során.

A papírgép az így előkészített rostokból képez egy összefüggő lapot, és vízteleníti a gyártott papírt. A szitaszakaszon a felfutó szekrény juttatja ki a rost szuszpenziót a szitára, ahol a rostok elrendeződése után megkezdődik a víztelenítés, vákuumszekrények és egyéb víztelenítő elemek segítségével.

A présszakaszban mechanikus nyomással préseljük ki a vizet a papírból a présnemezekbe, majd a szárítószakaszban gőzzel fűtött hengerek hőjével párologtatjuk el a maradék nedvességet. A szárítószakaszban film­prés segítségével a papír szilárdsági tulajdonságain szilárdságnövelő felhordásával, valamint a fedőréteg papírok felületi tulajdonságain enyvező anyag felvitelével javítunk. A papír fő paramétereit, a négyzetmétertömeget, nedvességtartalmat, vagy bizonyos papíroknál a színt, a folyamirányító rendszer mérőfeje méri és szabályozza.

A gyártott papírt végső nedvességtartalmára kiszárítása után teljes szélességben egy nagy gépi tekercsre, a tambourra tekercseljük fel, majd a papír további – elsősorban szilárdsági – tulajdonságainak laboratóriumi minőségellenőrzése után a tekercsvágón a vevőink által rendelt szélességű és átmérőjű kistekercsekké szereljük ki. A végtermékeink ezután a készáruraktárban várják, hogy kiszállítsuk rendeltetési helyükre.