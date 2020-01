Szemünk láttára növekednek a biztosítók

Kiváló eredményeket értek el a biztosítók, és a növekedés az elemzők szerint folytatódik 2020-ban is.

A MABISZ közleménye szerint az első három negyedév eredményei alapján a 2019-es esztendő meglehetősen sikeres év volt a magyar biztosítók számára. Az időszak során körülbelül 11 százalékkal nőtt a szektor díjbevétele, amely az év végére valószínűsíthetően átlépte az 1100 milliárd forintot – közölte Erdős Mihály, a Magyar Biztosítók Szövetségének elnökhelyettese.

A jelentésből kiderül, hogy a nyugdíjbiztosítások növekedése töretlen volt, de jól szerepelnek a kockázati biztosítások is. Ez nemcsak a biztosítók számára öröm, ugyanis a biztosítási szektor együtt mozdul a gazdasággal, és tisztán kivehető volt a hatása a vállalatbiztosításoknál a megemelkedett beruházásoknak.

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás kiváló szerepléséhez az is hozzájárult, hogy a megállapított díjakba beépült a baleseti adó összege is. Ha a negyedik negyedévre is hasonló növekedést jósolunk, mint az azt megelőző kilenc hónapban, akkor nagyjából 230 milliárd forint lehet a teljes éves kgfb-díjbevétel.

Az elnökhelyettes szerint az idei évben a gépjárműpiacon kettős hatásra számítanak a biztosítók. Egyrészt a nagy járműeladó cégek részéről lassulás, ugyanakkor a kormány családvédelmi programjának köszönhetően nemcsak a kötelező, de a casco biztosítások iránt is növekvő kereslet várható. Az E-kárbejelentő nagy népszerűségnek örvend, így rövid idő alatt elérte, hogy a két résztvevős és nem személyi sérüléses balesetek közül az év végi adatok szerint már minden tizedik baleset kárrendezését a MABISZ elektronikus, papír nélküli E-kárbejelentőjén keresztül indították el.

Az egyéb biztosítási ágak közül leginkább az utazásokkal kapcsolatos kötésekben bíznak a szakemberek, de a mikrovállalkozásokban is van növekedési potenciál, hiszen alig rendelkeznek ilyen szerződésekkel.

A lakásbiztosításoknál az ingatlanpiacok várható lassulása és a minősített fogyasztóbarát lakásbiztosítás megjelenése miatt lehet mozgás a piacon az idei esztendőben. A nyugdíjbiztosítások piaca, a várakozások szerint, az idei évben is a húzóágazata lehet az életbiztosításoknak.

És nem marad el idén sem a közös program, ezért negyedik alkalommal rendezi a MABISZ az őszi Biztonság Hete rendezvénysorozatot a rendőrséggel közösen (ORFK OBB). Sokakat érdekel ez az esemény, tavaly például 25 ezer látogatója volt.