Százhatvan helybelinek ad munkát a Heitz Csoport Pusztaszabolcson

Euróban is hétszámjegyű összegből valósított meg termelésbővítő beruházást a Heitz Csoport magyarországi élfurnér üzeme az elmúlt alig 10 hónapban.

A kisváros életében különösen fontos beruházás első kapavágására tavaly július 16-án került sor, ezt követően, a mindössze 7 hónap alatt elkészült új, 2000 nm-es gyártócsarnokba a gépsorok telepítése is megtörtént februárban. Ezt követően, májusig bezárólag, az új gyártósorok üzemszerű működése mellett – a feldolgozási mélység és a gyártókapacitás növelésével párhuzamosan, a raktározási és gyártófolyamatok optimalizálása érdekében – a gyár létesítményeinek átrendezése zajlott.

– 2,5 millió euróval ez a vállalat életének eddigi legnagyobb beruházása – mondta el a május 10-i, hivatalos avatóünnepségen Stefan Wernecke, a Heitz Csoport vezetője. Kijelentésének – magyar szempontból – az ad örömteli többletjelentést, hogy az alsó-szászországi Melle városában székelő vállalatcsoport, amely az Egyesült Államokban is rendelkezik kereskedelmi képviselettel, innentől – a világszerte alkalmazott dolgozói létszámát tekintve legalábbis – egyértelműen Magyarországra helyezte súlypontját. A vállalatcsoport vezetője beszédében megköszönte a pusztaszabolcsiaknak, hogy a gyártócsarnokot és a berendezéseket sikeresen életre keltették. Ennek következtében, mint fogalmazott, a vállalat a 3. negyedévtől még ütőképesebb szereplője lesz piacának. Ezzel együtt, a közös jövőbe vetett bizalom jeleként, a Heitz már a további bővítéseket tervezi.

A megnyitón beszédet mondott Pusztaszabolcs polgármestere, Csányi Kálmán is, aki kiemelte: a településre 2004-ben azért költözött át a Heitz eredetileg pesti bérleményben indult magyarországi gyártása, mert munkásainak mintegy 60%-a Pusztaszabolcsról járt be dolgozni. Ez pedig bizonyítja: a megfelelő munkaerő valóban ipartelepítési tényező. A polgármestertől megtudtuk továbbá, a német vállalat, amelynek helyben foglalkoztatotti létszáma az elmúlt 5 évben 120 főről 160-ra emelkedett, a város négy legnagyobb iparűzési adófizetőjéből a második a sorban. Csányi Kálmán addicionális értékként fogalmazta meg azt is, hogy a helyben foglalkoztatás lehetősége egy kisváros esetében a helyi közösségi élet élénkülését is maga után vonja.

A vállalat már a további bővítéseket tervezi

Még egy apróság, ami ablakot nyit a tradicionális német minőség titkaira: mivel a 2004-es nyitóberuházáskor a Heitz a kivitelezővel elégedett volt, 15 év után a menedzsment ismét ugyanazt a tatabányai céget kereste fel és bízta meg a munkálatokkal.