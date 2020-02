Számos apróságnak tűnő, de mégis lényeges dolgot érdemes tisztázni még lakásvásárlás előtt

Előző héten a sikeres lakáseladáshoz adtunk néhány ötletet. Ehhez kapcsolódóan összeszedtünk néhány fontos kérdést, aminek vevőként érdemes utánajárni a későbbi problémák elkerülése érdekében.

Amikor megtaláljuk álmaink lakását és személyesen is megnézzük azt, érdemes felkészülten érkezni a találkozóra és minél több, pontos információt megszerezni az eladótól. Ezek főként olyan dolgok, amiket az ingatlanhirdetésekben nem mindig tesznek közzé.

Az első és talán legfontosabb a tulajdoni helyzet. Érdemes mielőbb letisztázni, kinek a nevén van az ingatlan, van-e a lakásnak haszonélvezője. Emellett nagyon fontos, hogy van-e a lakáson jelzáloghitel vagy terheli-e bármilyen egyéb követelés az ingatlant. Nyugodtan kérjünk tulajdoni lapot és hivatalos igazolást, hiszen az ilyen alapvető – talán apróságnak tűnő – dolgok is nagy fejfájást okozhatnak a későbbi tulajdonosnak.

Sokan szeretik a felújított ingatlanokat, hiszen azokra talán kevesebb időt és anyagi ráfordítást kell szánni, ám ha úgy látjuk, hogy a lakás komoly átalakításon esett át, érdemes a részleteket is felderíteni. Amennyiben például hozzáépítettek a házhoz, mindenképp kérdezzük meg, hogy pontosan mikor történt az átalakítás, milyen anyagokat használtak fel és természetesen az engedélyek megléte sem utolsó szempont.

Ha komolyabb felújításon esett át a ház, érdemes ennek okát is megkérdezni, hiszen lehet, hogy pusztán esztétikai, kényelmi okokból volt rá szükség, de az is lehet, hogy a renoválással a házban kialakuló problémákat igyekeztek elfedni.

Az ház alapanyagai egy kulcsrakész otthon esetében is fontosak lehetnek. Érdemes rákérdezni, hogy pontosan milyen alapanyagból és mikor épült a ház. Minden építőanyagnak megvan a maga előnye és hátránya is, a lehetséges átalakítások és a hosszú távú tervek miatt jobb, ha időben megtudjuk, mi rejlik a falakban.

Ha már a falnál tartunk, a bennük futó csövek és vezetékek építésének, felújításának ideje is lényeges kérdés. Emellett a tetőszerkezet is legalább olyan fontos része a háznak, mint a falazat, ezért ennek korára és a felhasznált anyagok minőségére is érdesem rákérdezni.

A rezsiköltségek felől talán a legtöbben azonnal érdeklődnek, de azért érdemes ezt is kiemelni.

Társasház esetén a közös költség is fontos, hiszen ennek mértékében kimagasló eltérések lehetnek. A rezsi összege természetesen sok mindentől függ, a ház állapotától, a lakók számától, illetve az ingatlanban töltött időtől is. Hiszen, ha valaki egyedül lakik egy ingatlanban és a nap nagy részét házon kívül tölti, érthető módon kevesebb rezsivel kell számolnia, mint egy ugyanakkora lakásban élő 3-4 tagú családnak.

Végül a szomszédságról is érdemes szót ejteni. Valószínűleg a legtöbb eladó azt fogja mondani, hogy az ő szomszédai a világ legcsendesebb, legrendesebb emberei, de azért egy családi ház esetében érdemes körbenézni, hogy mennyire láthatnak be a szomszédok a házba vagy az udvarra, illetve a mellettünk lévő ingatlan állapota is adhat némi kiindulási pontot leendő szomszédainkról.