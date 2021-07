Szálláshelyek, kastélyok, strandok, kerékpárutak

Megújult a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ). A szakma közös, stratégiai céljait fogja össze a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 – Turizmus 2.0, amely meghatározza a következő évtized turizmusát.

A leghangsúlyosabb változásokat, a helyi fejlesztéseket és terveket az MTÜ szakmai konzultáció keretében mutatta be a Fe­jér megyei turisztikai szereplők számára, ezzel is támogatva a régiót az újjáépítésben, a közös gondolkodásban.

Mint arról a turisztikai ügynökség közleményében beszámolt, a jövő turizmusát a tényeken és adatokon alapuló ágazatirányítás jellemzi majd, amelynek alapját a 2019-ben bevezetett Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ jelenti. Az adatszolgáltatók köre a vendéglátóhelyekkel és az attrakciókkal egészül ki, így a jövőben ezek az adatok is részét képezik majd a naprakész turisztikai statisztikáknak. A vendégek bizalmának visszaszerzését segíti majd az egységes szálláshely-minősítési rendszer, amelynek bevezetése 2022 januárjától fokozatosan kezdődik meg valamennyi magyarországi szálláshelyen, a megyében összesen 687 szállodában, panzióban, magánszálláshelyen.

Gárdonyban és Velencén összesen 204 ezer vendég- éjszakát töltöttek el az idelátogatók az előző évben

A nemzetközi versenyképesség erősítéséhez minőségi létesítményekre és szolgáltatásokra van szükség, ezt szolgálta az a több ezer fejlesztés, amely a kormány politikájának köszönhetően a válság alatt is folytatódott. A Kisfaludy Program keretében Magyarország minőségi szintet lép: országszerte 35 új szálloda épül, 14 ezer magánszálláshely, közel 600 panzió és 114 strand újul meg. Tucatnyi attrakció, kastély, vár és gyógyhely fejlesztése zajlik párhuzamosan.

Fejér megye is számos fejlesztéssel büszkélkedhet. Összesen 336 projekt részesült csaknem 20 milliárd forint támogatásban. Többi között 13 panzió és 231 magánszálláshely fejlesztette kínálatát több mint 1,1 milliárd forint értékben, illetve 381 szoba újult meg és 83 új szoba létesült. A strandfejlesztési program harmadik és negyedik ütemében összesen 9 strand kapott több mint 323 millió forintot. Többek között kistermelők, zenészek, idegenvezetők és más értékes fejlesztési projektek kaptak támogatást, ezen felül 10 uniós projekt zajlik a megyében, nagy részük év végéig lezárul.

A Székesfehérváron tartott sajtótájékoztatóról beszámolt az MTI. Mint írja, Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója kiemelte: a megyeszékhely a Budapest környéke turisztikai térség második legtöbb vendégéjszakát generáló települése volt tavaly Visegrád után. Gárdony a harmadik, Velence pedig az ötödik lett ebben az összehasonlításban. Székesfehérváron 148 ezer, Gárdonyban 123 ezer, Velencén 81 ezer vendégéjszakát töltöttek el 2020-ban az ide látogatók.

A sajtótájékoztatón jelen voltak Fejér megyei ország­gyűlési képviselők is. Vargha Tamás (Fidesz) hangsúlyozta: az elmúlt két évben 228 millió forint érkezett a megyeszékhelyre a turizmus fejlesztésére, a Kisfaludy Programban 17 szálláshely mintegy 170 millió forintból újult meg. Törő Gábor (Fidesz) a kastélyfelújítások közt említette a bodajki, móri, fehérvárcsurgói, iszkaszentgyörgyi és nádasdladányi fejlesztéseket, valamint a csókakői középkori vár megújítását. Hozzátette: Mór és Bodajk közt már megépült a kerékpárút, ezt Fehérvárcsurgó és Csákvár felé is tervezik folytatni, valamint Iszkaszentgyörgy és Székesfehérvár felé bekötni a Velencei-tóhoz és a Balatonhoz vezető kerékpárút-hálózatba. Varga Gábor (Fidesz) azt mondta, nagy lehetőséget lát a horgász- és a vadászturizmusban.

Kíváncsiak lennénk, hogy Dunaújváros miként kapcsolódott be ezen ágazatba, hogyan tudja a rendelkezésre álló lehetőségeket kihasználni. Egy megválasztott országgyűlési képviselő eredményességét nem a parlamenti felszólalások számában kell mérni, hanem abban, hogy mennyire segíti a térségben élő embereket, az itt működő vállalkozásokat a mindennapokban…