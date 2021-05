Rekordévet zárt a Vajda-Papír, az idei kilátások is nagyon jók

Rekordévet zárt 2020-ban a Vajda-Papír Cégcsoport, és az átadott vagy megindított fejlesztéseknek köszönhetően a vállalat 2021-es kilátásai is jók.

Vajda Attila, a Magyarországon piacvezető higiéniai papírtermékeket gyártó cég, a Vajda-Papír Kft. ügyvezető igazgatója a tavalyi eredmények közzétételének apropóján izgalmasnak nevezte a következő időszakot, amikor beérnek a fejlesztések, és a cég előkészíti a tőzsdére lépést, folytatja külpiaci disztribúciójának erősítését. 2022-ben újabb gyáregységgel bővítik Magyarország legnagyobb és Közép-Európa egyik legnagyobb higiéniai háztartási papírtermékeket előállító integrált gyáregységét Dunaföldváron. A Vajda-Papír a teljes magyar háztartáshigiéniai papírexport majdnem háromnegyedével a higiéniai papíráruk legjelentősebb hazai exportőre. 2020-ban a cégcsoport összesített árbevétele 52 milliárd forint lett, amely tíz százalékos növekedést jelent 2019-hez viszonyítva, amíg az EBITDA 2020-as 6 milliárd forintos szintje több mint megkétszereződött a 2019-es 2,5 milliárd forinthoz képest. 2021-ben a vállalat mind a belföldi, mind az exportpiacokon a 2020-ban realizált árbevétel enyhe növekedését várja.

Fontos volt az ország önellátási képessége

Vajda Attila, a Vajda-Papír Kft. ügyvezető igazgatója felidézte, hogy a pandémiában különösen nagy figyelmet kapott egy ország önellátási képessége, amely a higiéniai papírtermékek körében a Vajda-Papír beruházásainak is köszönhetően volt biztosított Magyarországon. Példaként említette dunaföldvári maszkgyártó gép üzembe helyezését, illetve a Vajda-Papír Csoport higiéniai papírtermék-gyártás kapacitásának növelését az előző évi 120 ezer tonnáról, 140 ezer tonnára. „A további kapacitásbővítéshez a 2022-ben megnyíló új dunaföldvári gyáregységünk is hozzájárul majd, a vállalat 16 milliárd forintos beruházását a kormány 5,5 milliárd forinttal támogatta a nagyvállalati beruházási támogatási programban, a fejlesztés 520 munkahelyet véd meg és 50 új munkahelyet teremt” – emlékeztetett.

Az új üzem a tervek szerint 2022. első felében kezdi meg a működését, amelynek köszönhetően a vállalatcsoport gyártókapacitása 50 százalékkal, 70 ezer tonnával nőhet. Az új üzemcsarnok felépítése mellett beüzemelnek egy alappapír-gyártó gépsort is, így a kapacitás növelése mellett teljessé válik a saját előállítású alapanyag biztosítása a cég ­higiéniai termékeihez, mindez pedig stratégiai előnyt jelent a vállalat számára – hangsúlyozta Vajda Attila. A gyárbővítés kapcsán üzembe helyezett gépsor termelését belföldön és külföldön egyaránt értékesítik majd, a vállalat többletbevétele várhatóan eléri az évi 15 milliárd forintot, amely éves szinten csaknem 2 milliárd forint adóteljesítmény növekedést jelent – tette hozzá.

Európa legmodernebb üzeme épült meg

Vajda Attila a folyamatban lévő üzembővítés kapcsán felidézte, hogy Dunaföldváron 2018 novemberében készült el a beruházás első üteme: Európa legmodernebb, a régió legnagyobb papíripari üzeme épült meg, a 15 milliárd forintos beruházást a kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűek közé sorolta, a nagyvállalati beruházási támogatási programból 4,5 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást kapott a fejlesztéshez a cég.

A további fejlesztések finanszírozását a vállalat önerőből és kötvénykibocsátásokból fedezi. A Magyar Nemzeti Bank kötvényprogramjában első körben, tavaly 11,2 milliárd forint értékben bocsátottak ki 10 éves kötvényeket, idén pedig újabb 9 milliárd forintos kibocsátást terveznek.

Vajda Attila emlékeztetett rá, hogy a koronavírus-járvány első szakaszában alaposan megugrott a kereslet a cég termékei iránt. A 2020-ban megnövekedett keresletet csak folyamatos termeléssel és három műszakos munkarenddel tudták kielégíteni nagyon komoly egészségügyi védekezési rendszer bevezetése mellett. Teljes létszámmal dolgoznak, a gyártás folyamatos a dunaföldvári, székesfehérvári és a budapesti gyáregységben is, éjjel-nappal a hét minden napján, így a Vajda-Papír raktárkészlete és gyártása biztosítja a megnövekedett kereslet kielégítését. A 2019. évhez viszonyított árbevétel és eredményesség-növekedést a termelőegységekben végrehajtott kapacitásbővítés tette lehetővé, amihez hozzájárult a pandémiás időszakban tapasztalt felvásárlási láz első hulláma is. A termelés tavaly márciusban 50 százalékkal haladta meg az átlagos havi szintet. A legnagyobb keresletnövekedés a toalettpapírok iránt nyilvánult meg – ez teszi ki az üzemeik teljes termelésének 35-40 százalékát –, de papírtörlőkből és papír zsebkendőkből is sokkal többet vettek a vásárlók, mint a koronavírus-járvány kitörése előtt. A hazai fogyasztás 55-60 százalékát a Vajda-Papír állítja elő, de jelentős az export is, a termelés 40 százalékát szállítják külföldre. Vajda Attila kiemelte: utóbbi évek exportsikerei bebizonyították, hogy a magyar termékek nemzetközi szinten is versenyképesek, a Vajda-Papír világszínvonalú, innovatív termékeket kínál a külföldi piacokon is. Az elmúlt évek tudatos piacépítésének köszönhetően mára elmondható, hogy a Vajda Papír Kft. az árbevételének már közel felét külföldön realizálja.

Higiéniai papírgyártásuk meghaladja az igényeket

Az ügyvezető igazgató kiemelte: a Vajda-Papír éves higiéniai papírgyártása bőven meghaladja a belföldi igényeket, így hazánk önellátó e termékekből, a koronavírus-járvány alatt megnőtt kereslet mellett is. A pandémia óta az eddigi, átlagosan napi 2 millió tekercs gyártását 3 millióra emelte a toalettpapír termékeknél, papírtörlőből 20 százalékkal, papír zsebkendőből pedig 10 százalékkal emelték a termelést. Egy magyar család egy tagja átlagosan évi 9 kilogramm higiéniai papírterméket használ fel évente, így a cégcsoport egy átlagos évben 13 millió ember higiéniai papírszükségleteit elégítheti ki.

Vajda Attila a 2020-as év eredményei között említette, hogy kormányzati támogatással nagy teljesítményű maszkgyártó gépsor telepítését kezdték meg, hogy Magyarország arcmaszkok gyártásában is önellátóvá válhasson. A dunaföldvári gyárban idén üzembe állított gépsor percenként 600 maszk előállítására képes, ami 300 millió arcmaszkot jelenthet évente, Magyarország lakosságának maszkigénye pedig körülbelül 100 millió darab. A beruházás az Egészségipari Támogatási Program keretein belül valósult meg 1,4 milliárd forintból, amelyhez a kormány 1,045 milliárd forinttal járult hozzá. A termelés egy részét az egészségügyi intézményekbe szállítják, de jelentős mennyiség áramolhat a kereskedelmi láncokon keresztül a végfelhasználókhoz is. A gyártott maszk a legmagasabb, TYPE IIR minőségű és exportra is szánják, a kiszállítások 2021 márciusában már be is indultak.

Kiemelt figyelmet fordított a fenntarthatóságra

Az ügyvezető igazgató büszke arra is, hogy sikerült megerősíteni a cég és az ágazat kiszámítható jövőjét a megfelelő szakképzés biztosításával, miután a papíripari szakképzés újraindításáról kötöttek megállapodást a Dunaújvárosi Szakképzési Centrummal. A papíripari szakképzés 2006-ban szűnt meg Dunaújvárosban, az országban azóta nem volt nappali oktatás. A Vajda-Papír nagy figyelmet fordít munkatársai képzésére is: a szakmai kompetenciák fejlesztése mellett, a biztonságos munkavégzés és a működési folyamatok magas szintű végrehajtását segítő képzéseket nyújt.

A vállalat tavaly jelentős lépést tett ökológiai lábnyoma további csökkentésében: piaci újdonságként két új, tekercses termékük is lebomló, komposztálható papírcsomagolásban került a boltok polcaira. A stratégiai céljuk, hogy 2021 végére 30 százalékra emeljék az újrahasznosított anyagok arányát minden termékcsomagolásukban, ezzel csaknem 300 tonnával csökkentve az új műanyag-felhasználást, és tovább növeljék a papír-csomagolásban megjelenő termékek számát is. A vállalat a termékfejlesztés és gyártás során 2021-ben is kiemelt figyelmet fordít a fenntarthatóságra, kiemelt cél az energiahatékonyság javítása, a megújuló energia minél nagyobb arányban történő felhasználása.

Vajda Attila a terveikről elmondta: Magyarországon mind több ágazatban sikerül új partnerekkel együttműködnie a vállalatnak, a közintézményeket, szállodákat, ipari létesítményeket kiszolgáló közületi piacon erősödött a jelenlétük. A pandémia ellenére dinamikus a fejlődés külföldön, a vállalat tovább erősödött Skandináviában és Közép-Kelet-Európában, illetve már Közel-Keleten és Észak-Afrikában is jelen van. Az ügyvezető igazgató kiemelte: 2021-ben a vállalat a 2020-ban realizált árbevétel-tömeget, illetve hasonló EBITDA értéket várja, mint az előző évben volt.