Pentele Zrt.: biztatóbb a kép, mint egy esztendeje

Február elejét írjuk, ezért talán már érdemes egy kicsit körülnézni a mezőgazdaság területén. A Pentele Mezőgazdasági Zrt. ügyvezetőjével, Márkli Jánossal beszélgettünk arról, mi is történt és történik mostanában a területükön.

Ami lényeges: az ügyvezető derűlátó.

– Tavaly év végén a legnagyobb gondjuk a termés tárolása, értékesítése volt, leginkább azért, mert alacsonyak voltak a búzaárak. Sikerült-e piacot találniuk?

– Az elmúlt hónapokban pozitív dolgok történtek velünk, sikerült megfelelő üzleteket kötnünk. Az őszi árpát mind eladtuk, nagy részét külföldön, Olaszországban, elsősorban takarmányárpaként. A kukoricát a dunaföldvári Pannonia Bio Zrt., közismert nevén az etanolgyár vásárolja föl. A búza jelentős részét is értékesítettük, Olaszországban nagy a kereslet iránta. Tavaly vártunk arra, hogy emelkedjenek az árak, és ezt jól tettük, mert most jó kondíciók mellett tudjuk értékesíteni a búzát. Ezer tonna eladása vár még ránk, de kamionokkal folyamatosan szállítunk a piacra. Kétezer tonna kukorica pedig közraktározásban van. Végül is az értékesítési és ebből adódóan a tárolási gondjaink is megoldódtak.

– Az enyhe tél önöknek kedvez, avagy sem?

– Jobb lett volna, ha egy kicsit keményebb a tél, mert a viszonylagos melegben a kár­tevők átvészelik a telet, hótakaró is jól jött volna, de összességében nincs ok a panaszra, mivel a csapadék sok volt, száz milliméterrel több, mint egy éve, körülbelül százhatvan milliméter, töltődött a talaj. A növények a telet átvészelték, szépen bokrosodnak.

– Mik most a legfontosabb feladatok, és mi vár önökre a közeljövőben?

– Jelenleg elsősorban gépkarbantartást végzünk, felújítjuk a szárítónkat, a felkészülés időszakát éljük. Február végén, március elején a trágya kiszórásával kezdjük a földeken a munkálatokat. Az örömteli, hogy most biztatóbb a kép, mint egy évvel ezelőtt.

Márkli János említette, hogy kétezer tonna kukoricájuk közraktározásban van. Ezért számukra az is örömteli hír lehet, hogy a kínai koronavírus-járvány és a Brexit-megállapodás világgazdasági hatásai miatt a gabonaárak emelkednek. A kukorica január óta tonnánként ötezer forinttal nőtt.A Gabonatermesztők Országos Szövetségének (GOSZ) elnöke, Petőházi Tamás szerint jelentős a drágulás a korábbi nyomott árból is. A nyomott árakat részben az okozta, hogy a piac beárazta az afrikai sertéspestis miatt visszaeső sertéstakarmány-keresletet.

Az árcsökkenést segítette a Brexit körüli bizonytalanság is, ami a kukoricát súlyosan érintette, hiszen a britek nagyjából évi egymillió tonna kukoricának megfelelő feldolgozott terméket vásárolnak. Azzal, hogy a brit-uniós megállapodással a Brexit körüli bizonytalanság megszűnt, az árnyomás is alábbhagyott. A Királyságnak továbbra is szüksége van a szemes terményre. A nemrég megjelent kínai koronavírus is hatással van a gabonaár emelkedésére. Emellett a kukorica árát az Egyesült Államok nyolc-tíz millió tonnás terméskiesése is befolyásolja – írta az agrarszektor.hu.