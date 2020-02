Nem olyan egyszerű becsapni a növényeket

Összezavarodott időjárási körülmények között élünk és dolgozunk, ami megviseli az emberi szervezetet, de a többi élőlényre is hasonló hatással van. Most volt egy kis tavasz, de nem érheti váratlanul sem a növénytermesztéssel foglalkozókat, se magukat a növényeket, ha visszatér a tél.

Napokon át tavaszias volt az idő, nemcsak azért, mert kifejezetten magas hőmérsékleti adatokat mértek az erre a célra rendszeresített állomások, hanem azért is, mert a langyos idő mellett a hangulat is tavaszias volt. A szél sem fújt, inkább lengedezett, ezért másképpen esett, és ahogy szokták mondani, a napnak még „ereje” is volt, nem csak fénye, mint a hideg telek idején, írja a feol.hu.

Ez a kellemes időjárás kicsit megtréfálta pár napra a természetet, de becsapni nem tudta, ahogy minket sem. Mögöttünk van a Gyertyaszentelő Boldogasszony napja, február másodika, mely a keresztény ünnepen túl egy másik fontos dolognak is az ideje. A népi megfigyelés szerint ez a nap a nagy jóslások ideje. Hogy medve bújik ki a barlangjából, vagy ürge a föld alatti üregéből, az mindegy, a lényeg, hogy ha a vadállat meglátja az árnyékát ezen a napon, akkor folytatódik a tél. Nos idén valamennyi erdőn élő találkozott előrevetített, sötét sziluettjével a barna avaron.

A gyümölcsfák, és néhány korai cserje, mint például az orgona, duzzadt rügyekkel köszöntötték a korai tavaszt, nekik származhat ebből bajuk a későbbiekben, ha a túlságosan jó idő miatt beindul a rügyfakadás.

Vass László Magyaralmáson és az azt körülölelő területeken dolgozik. Ő és családja növénytermesztéssel foglalkozik, és meglátása szerint a csalóka időjárásra az ősszel elvetett gabona éppen úgy reagál, mint az ember. Kicsit megpezsdül benne az élet, kicsit beindul a keringés, és élvezi azt a pár óra langyos napsütést, de attól még nem hiszi el, hogy eljött a kikelet, tehát jelentős terméskiesés vagy a meleg idő után beköszöntő hideg miatti fagykár nem várható.

Vass szerint a későn vetett gabonáknak még jót is tett, mert sok helyen kizöldült a korábban barna határ. Ha megint hideg lesz, akkor visszaáll minden a helyére, és a vegetációs időszak folytatódik. Arra a kérdésre, hogy szükséges-e vastag hótakaró a vetések védelmében, Vass úgy nyilatkozott, hogy nem igazán, ugyanis az újfajta vetőmagok olyan kiváló génkészlettel rendelkező, hibrid szaporítóanyagok, hogy a belőlük sarjadó növényeknek már hótakaró nélkül sem okoz gondot a tartós mínusz tíz fok alatti hőmérséklet sem.

Jelenleg a legtöbb szántóföldi növényeket és szőlőt termesztő gazda a karbantartással van elfoglalva, így a Vass család is. Ehhez pedig kifejezetten jól jön a kellemes időjárás.