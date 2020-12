Ne legyen soha rosszabb évük!

Lassan december közepe van, hamarosan kezdődnek a számadások: milyen is volt a 2020-as esztendő? Márkli Jánossal, a Pentele Mezőgazdasági Zrt. ügyvezetőjével beszélgettünk arról, ő hogyan tekint vissza a mögöttünk hagyott közel tizenkét hónapra.

Bár a mezőgazdászoknak nehéz évértékelőt tartani, hiszen – ahogy rendszeresen hangsúlyozzák – náluk nincs holtidő, mindig akad munka, a mezőgazdaságban nincs üresjárat.

– Decemberben is végig dolgozunk majd. Maradt az év végére szántani való, három gépünk is kint van a földeken. A héten talán befejezzük a szántást, de a jó időt szeretnénk kihasználni, és elvégezni a szántás elmunkálását. Ez azért lenne nagyon fontos, mert az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a téli csapadék mennyisége teljesen bizonytalan, kiszámíthatatlan, ezért a talaj mostani víztartalmát szeretnénk megvédeni – tudtuk meg Márkli Jánostól, hogy decemberben is van munkájuk bőven.

De nemcsak a földeken vár rájuk komoly feladat, hanem más területen is, ami legalább olyan fontos, mint a vetés, a szántás vagy az aratás – vagyis az értékesítés.

Márkli János elmondta, folyamatosan szállítanak, rendszeresen indulnak a kamionjaik, most búzát és kukoricát visznek Olaszországba. Szerencsére van kereslet a gabonáik iránt.

– Karácsony előtt mindig megnő egy kicsit a forgalmunk, de most a szokásosnál többet kell leszállítanunk a partnereknek. Amúgy nem csak mi vagyunk ezzel így, általában a magyar gabonának jó a híre a nemzetközi piacon – tájékoztatott az ügyvezető.

Arra a kérdésünkre, hogy miként összegezné az idei esztendőt, Márkli János így válaszolt:

– Soha rosszabb évünk ne legyen! Az aszály ellenére jó közepes termésünk volt, a repce, a búza, az árpa és a kukorica is hozta az elvártakat. Az árak is jól alakultak, emelkedtek, az értékesítéssel sincs probléma. Azt azért szolidaritásból megjegyzem, hogy ami nekünk jó, az az állattartóknak nem igazán, hiszen a megemelkedett árak miatt nekik a takarmányért többet kell fizetniük, mint korábban.

A közeljövőt illetően a szakember elmondta, nagyon észnél kell lenniük, mert vetőmagból hiány van, nem volt jó a termés, de ők már lefoglalták a jövőre szükséges mennyiséget. Műtrágyából is bebiztosították magukat, már megvásárolták a folyékony műtrágyát, és töltik a tartályokat. A téli hónapokban egy kicsit többet foglalkoznak a gépkarbantartással, mint év közben. De nekik nincs szükségük nagy felújításra, mert folyamatosan végzik ezeket a munkálatokat, mivel van egy megbízható szervizhálózatuk, nem várják meg, hogy a gépeik lestrapáltak legyenek.

Márkli János befejezésként elmondta, hogy nem lesz decemberben leállásuk, de akiknek még van szabadságuk, azok kivehetik, most egyeztetik az időpontokat.

– Otthon is el kell végezni a különböző munkákat, akkor nyugodtak az emberek, ha otthon minden rendben van.