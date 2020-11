Megcsípte a dér, lehet szedni a naspolyát

Bár nem gyakori gyümölcs, azért a megyében elég sok kertben, domboldalban megtalálható.

A naspolyáról van szó, mely nem kifejezetten szép gyümölcs, nem lehet frissen fogyasztani, és ősz végére érik be igazán. Amikor megcsípi a fagy akkortól igazán finom. Ilyenkor lehet leszedni, száraz, hűvös helyen tárolni és ahogy beérik, fogyasztani.

A naspolya a rózsavirágúak rendjébe tartozik, az alma, a birsalma és a körte rokona, feltehetőleg Közép-Ázsiából származik. Hazánktól északra ritkán fordul elő, mivel kistermetű fája a meleget kedveli, ennek ellenére nagyon jól tűri a telet. A naspolyafát vagy bokrot mutatós lombkoronája miatt gyakran ültetik parkokba, kertekbe dísznek.

Májusban kezd virágozni, a gömbölyű gyümölcs október végére érik be. A gyümölcshúsnak magas a C-, B- és E-vitamin-, valamint a vas-, kalcium-, kálium-, mangán- és cinktartalma, emellett rengeteg benne a pektin, ami segíti az anyagcserét, és szinten tartja a koleszterint. A naspolya magja is felhasználható, a belőle készült főzet vesekő hajtására alkalmas.

Magas pektintartalmának köszönhetően készíthetünk belőle lekvárt, zselét, a birsalmához hasonlóan sajtot, gyümölcslevet – lágy húsa miatt befőzéshez könnyen felhasználható.