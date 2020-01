Már kérhetők a betétlapok az őstermelői igazolványhoz

A gazdálkodók körében az egyik legnépszerűbb adózási forma az őstermelői igazolványhoz kapcsolódik. Közel hétezer embert érint megyénkben, akik vagy főállásban, vagy munka mellett gazdálkodnak, és ezt a formát választották.

Az őstermelői igazolványt ugyan egyszer kell kiváltani és az visszavonásig érvényes is, de a hozzá kapcsolódó betétlapot díjmentesen évente meg kell hosszabbíttatni az agrárkamarához tartozó körzeti falugazdászokkal.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara javaslatát támogatja az Agrárminisztérium és a Pénzügyminisztérium, hogy az őstermelői igazolvány az értékesítési betétlap kiváltása nélkül is érvényes legyen, de ennek bevezetésére várhatóan csak 2021-től kerülhet sor. Ezért az igazolvány továbbra is akkor érvényes, ha az igazolvány és a hozzá tartozó értékesítési betétlap egyidejűleg hatályos. Azaz a gazdálkodó akkor minősül őstermelőnek, ha az igazolványhoz rendelkezik az adott évre szóló értékesítési betétlappal is.

Az értékesítési betétlap nem csak az adott évre, de a soron következő két adóévre is kérelmezhető az igazolvány ötéves hatályossági ideje alatt. Minden évben január elseje és március 20-a között célszerű a betétlapokat érvényesíteni, így az ehhez kapcsolódó adózási kedvezmény az egész évre kiterjed.

Az ügyintézéshez szükséges a személyazonosság megállapítására alkalmas érvényes igazolvány és az őstermelői igazolvány is. Az őstermelőnek, közös igazolvány esetén az őstermelő családtagoknak is személyesen jelen kell lenniük az ügyintézés alkalmával. Amennyiben a személyes megjelenés nem biztosítható, úgy az őstermelő helyett eljáró személy képviseleti jogosultságát közokiratban foglalt meghatalmazással kell igazolni.

