Legyen körültekintő, amikor lakást újít fel

2021. január 1-je óta akár hárommillió forintot is felvehetnek az államtól otthonfelújítási támogatás formájában mindazok, akik saját tulajdonú ingatlanukban huszonöt év alatti gyermeket nevelnek, és felújítják a lakásukat. A költségeik ötven százalékát visszafizeti az állam. Hitelfelvételre is van lehetőség hatmillió forintig, fix háromszázalékos kamattal. Ezek a lehetőségek teljesen átírták a hazai építőipari piacot. Arra kerestünk választ, hogyan alakultak a boltok forgalmai, megváltoztak-e a vásárlási szokások, a különböző termékek iránti igények és természetesen az árak.

Az első és legfontosabb: az árak azok nagyon felmentek. Az építőipari anyagok árai a boltok alkalmazottai és a kivitelezők szerint is negyven-ötven százalékkal emelkedtek.

Hogy kik az árfelhajtók, arról megoszlanak a vélemények, de biztos, ha tavaly év végén vágott bele valaki egy lakásfelújításba, feleannyiból jött volna ki, mint idén. Az anyagárak emelkedéséhez még vegyük hozzá, hogy a szakemberek, a vállalkozók ceruzája is vastagabban fog, mint egy éve. Sőt, egy szinte teljes szolgáltatást végző, kőműves, festő, burkoló, asztalos munkát végző vállalkozó kérdésemre azt mondta, decemberben egy lakásfelújítást feleannyiért vállalt volna el, mint az idén. Vagyis az állami kedvezmény hatására sokan vérszemet kaptak. Leginkább azért, mert sokak számára csábító az ötvenszázalékos költség-visszatérítés, így sokan olyanok is felújításba kezdtek, akik azt eredetileg nem tervezték.

Leginkább a javításhoz szükséges anyagok forgalma emelkedett meg

A nagy kereslet miatt az építőanyagokat áruló szaküzletek forgalma megnőtt, sokszor fordul elő áruhiány, az pedig szinte normális lett, hogy bizonyos árucikkekhez csak megrendelés útján lehet hozzájutni. (A többhetes várakozási idő sem szokatlan, valahol egy mosogatótálat is úgy kellett megrendelni, nem beszélve a laminált padlóról.) És arról még nem is beszéltünk, hogy az amúgy is szakemberhiánnyal küzdő építőiparban még nagyobb lett az igény a „szakikra”, akikre elfoglaltságuk miatt néha hónapokat is várni kell, de a két-három hét teljesen normális. Szóval nagyon át kell gondolni, hogyan is vágjunk bele a lakásfelújításba. Egy jó nevű építőipari cég tulajdonosa kérdésünkre azt tanácsolta, a legjobb megoldás, ha a rajtpisztolyt akkor dörrentjük el, amikor már megvan minden szükséges alapanyag, felszerelési tárgy, és megkötöttük a szerződéseket a kivitelezőkkel.

Néhány üzletnél érdeklődtünk, milyen változásokat tapasztaltak a forgalmukban január óta. Egy szőnyegpadlókkal, parkettákkal, laminált padlókkal foglalkozó cég vezetője elmondta, náluk tavaly­hoz képest nem történt változás, sőt, egy kicsit visszaesett a forgalmuk. Véleménye szerint nagyobb beruházásokba fektetnek most az emberek, mint például a nyílászárók cseréje vagy a villamos, a fűtéshálózat korszerűsítése, a szobák laminálása.

Egy régóta bejáratott üzlet – ahol szinte minden megvásárolható, ami egy lakásfelújításhoz szükséges – vezetője megkeresésünkre azt válaszolta, náluk érezhetően nőtt a forgalom, úgy érzi, a lakásfelújítási program jó hatással van az üzletükre. Leginkább a javításhoz szükséges anyagok forgalma nőtt meg, például a nyílászárók cseréje esetében szükség van festésre, gipszkartonozásra. Abból is következtet a felújítási hullám hatására, hogy jóval többen kérnek számlát, mint korábban, ugyanis a támogatáshoz ezek elengedhetetlenek.