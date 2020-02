Kis cég is stabil piacot találhat magának a nagyok között itthon és külföldön

A H. R. Profix Konzol Kft. jó példája annak, hogy egy kis cég hogyan tud magas szakmaisággal, speciális termékeihez kapcsolódó szolgáltatásokkal, folyamatos fejlesztésekkel stabil piacot találni itthon és külföldön is.

Dunaújváros

A társaság legfontosabb profilja a homlokzatok rögzítése különböző, az eltérő burkolatokhoz (tégla, kőlap, műkő), igényekhez, megoldásokhoz igazodó konzolokkal. Emellett hasonló elemeket fejlesztettek ki a napelemek, illetve az ipari robottechnikák rögzítésére. A fő termékvonalra a tulajdonos-ügyvezető, Maxi Tibor még 1990-ben hozott létre egy céget, amelyből 1997-ben kilépett, és ismét a nulláról kezdte a cég- és a piacépítést.

Az első években egy francia cég termékeit forgalmazták, majd kialakították saját termékportfóliójukat, amelyet elsősorban a hazai igényekhez igazítottak, ugyanakkor nemzetközi szinten is versenyképes profilrendszer, amely a gazdaságos gyártásra, jó szerelhetőségre optimalizált. A termékpaletta, az alkalmazott technológia a szükséges szabadalmi védelemmel rendelkezik. A képviselt színvonalat jelzi, hogy itthon és Nyugat-Európában is nagynevű generál kivitelezőkkel állnak kapcsolatban, a referencialistájuk alapján az újabb megrendelőknek nincs sok kétségük arról, hogy biztosra mennek.

A 2008-as válság, az építőipari teljesítmény visszaesése a H. R. Profixot is megviselte, a komoly pénzügyi válságból, a felvett hitelek okozta nehéz helyzetből 2011-re sikerült kilábalniuk. Ebben ­elsősorban a volt jugoszláv országokból, illetve más európai partnerektől (Svédországtól Ciprusig) érkező megrendelések voltak segítségükre. Sok európai konkurensük nem volt ilyen szerencsés. Azóta az árbevételük folyamatosan növekszik, 2018-ban már elérte az egymillió eurót. Ez még mindig csak a 2006-os szint, tehát nem érték még el a válság előtti eredményt. A tavalyi év is növekedést mutatott, és olyan presztízsberuházásokban is részt vettek, mint például a Puskás Aréna, vagy a Kossuth téren a Parlament új irodaháza.

A nagyberuházások a volument is növelték, ennek elég feszített tempóban tudtak megfelelni, hiszen a dolgozóik létszámát nem erre állították be. Azóta vettek fel két fiatal kollégát, így igyekeznek növelni a kapacitást, és fiatalítani is a gárdát, őket szakmai képzésekben is részesítik. A fizetések a cégnél – az ügyvezető szerint – jók, a munkakörülményekre is odafigyelnek, így nem jellemző a fluktuáció.

A bérek növekedését azonban csak a hatékonyabb termeléssel lehet elérni. És a megrendelők számára elfogadható árakat is. Ezen a téren is folyamatosak a fejlesztések. A telephelyet 2008-ban építették meg a Neumann utcában (északi iparterület), amely egy 360 négyzetméteres gyártócsarnokból és egy háromszintes, nyolcszög alakú irodaépületből áll. A sajátos alakzatot azért választották, mert annak különböző oldalain más-más burkolatokat és azok rögzítéseit mutatják be, így a laikusok, de a szakemberek is jobban elképzelhetik az általuk kínált megoldásokat. A géppark cseréje most zajlik, stabilabb, jobban karbantartható gépeket helyeznek üzembe.

Jelentős energetikai fejlesztéseket is elindítottak önerőből. A csarnok és az irodaépület tetejére, valamint a parkoló fölé napelemek kerülnek, egy 50 kW-os minierőművet alakítanak ki. A rendszerhez kapcsolódik majd egy nagy teljesítményű akkumulátor is, így még többet tudnak megtakarítani a komplex rendszer használatával. A fűtésre-hűtésre hőszivattyús rendszereket alakítottak ki, amit a megtermelt áram üzemeltet.

A cégnek az évek során sikerült megtalálnia azt a piaci rést, amely alapja a stabil működésnek. A hasonló megoldásokat kínáló cégek jellemzően sokkal nagyobb vállalkozások, amelyek gyakran maguk helyett a H. R. Profixot ajánlják olyan, kisebb munkákra, amelyekre nekik nem érdemes rámozdulni. A dunaújvárosi cég kisebb szériás – de szériás – termékekre állt rá, amelyeket költséghatékonyan tud előállítani, így árszintje sem éri el jellemzően a nagy konkurensek kínálatát. A termékei a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően sok esetben előnyösebbek a felhasználóknak. És a cég tevékenységét a szolgáltatások emelik igazán magas szintre. Hiszen mérnökeik elkészítik a homlokzati rögzítés terveit, átadják a kivitelezőnek, és a legyártott termékeket hetente szállítják, a tényleges felhasználáshoz ütemezve. Így folyamatosan kapcsolatot tudnak tartani az építkezés vezetőivel is. Ha előre nem látott változás történik a kivitelezés során, alkalmazkodni tudnak hozzá, nem kap a kivitelező olyan termékeket, amelyeket nem tud felhasználni.

A szakmaiság, a minőség, a kapcsolódó szolgáltatások alapján erős bizalmi kapcsolatot alakítottak ki a megrendelőkkel, így érték el, hogy a nagy generálkivitelezőktől is előrefizetést, vagy előleget tudnak kérni. Ez nem nevezhető gyakorinak az építőiparban.