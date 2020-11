Javuló foglalkoztatási adatok

Korábban írtunk már a foglalkoztatási helyzet alakulásáról, meg is ígértük olvasóinknak, hogy azt a cikket –az adatok begyűjtése után – dunaújvárosi adatokat elemezve folytatjuk majd. Előző cikkünkben azt írtuk, hogy a hazai foglalkoztatás mértéke augusztusra elérte a tavalyi szintet: több mint 4,5 millióan dolgoztak Magyarországon. Nézzük, mi a helyzet városunkban.

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai szerint Dunaújvárosban 29 025 fő a munkavállalási korú népesség. A 2020. januári adatok szerint ebből a nyilvántartott álláskeresők száma 1230 fő volt. Ez 4,24 százalékos arányt jelent. A koronavírus-járvány miatti intézkedések már március végén éreztették hatásukat országosan is, de az áprilisi adatokból olvasható ki igazán a veszélyhelyzet foglalkoztatásra gyakorolt hatása. Gyakorlatilag teljesen le kellett állítani az országot, nyilván ez a foglalkoztatási adatokban is változást hozott.

Helyi szinten áprilisban 1624 főre emelkedett a regisztrált álláskeresők száma városunkban, ez a munkavállalási korú népesség 5,6 százalékát tette ki. Ez a szám szeptemberre 1557 főre csökkent, 5,36 százalékra esett vissza az arány. Majd a legfrissebb adatok szerint október végére a regisztrált álláskeresők száma visszaesett 1470 főre, ami alig több mint 5 százalékos arányszámot mutat a munkavállalási korú népességi adathoz képest. Elmondható tehát, hogy a leginkább a járványhelyzet miatt kiugró munkanélküliségi adatok csökkenést mutatnak, egész közel járnak a szintén ez év március 20-án mért 1411 fős adathoz, amikor is már jócskán rendeltek el korlátozó intézkedéseket. A munkanélküliség a városunkban az év végi kezdő adathoz képest az egész évet meghatározó járvány kihívásaival együtt is október végére nem érte el az 1 százalékos növekedést.

Voltak kritikusabb hónapok is

Fejér megyében, hogy egy kicsit kitekintsünk a város határain túlra, de maradjunk szűkebb pátriánkban, a következőképpen alakultak ezek az adatok. Januárban 8483 regisztrált álláskereső volt a 278 903 munkavállalási korú népességből. Ez 3,04 százalékos arány. Az október végi adatok szerint az álláskeresők száma 10 018-ra emelkedett, ami 3,59 százalékos arány. Ezzel a megye alatta van az országos 3,8 százalékos munkanélküliségi adatnak, amely a harmadik legjobb adat az Európai Unióban.

A munkahelyeken múlik a gazdasági teljesítmény fenntartása, amihez a kormánynak a versenyképesség javításával kell hozzájárulnia – mondta a pénzügyminiszter. Varga Mihály biztatónak nevezte, hogy a gazdasághoz képest a munkaerőpiac kevésbé esett vissza, sikerült elkerülni a tömeges munkanélküliséget, a belföldi cégek majdnem fele pedig nem is vette igénybe a hitelmoratóriumot. A foglalkoztatás szinten tartásához hozzájárult az európai viszonylatban is kiemelkedő beruházási ráta, és a kormány számos intézkedése, amelyek legalább 900 ezer munkavállalón segítettek – tette hozzá. Kiemelte emellett a közterhek és az adóadminisztráció csökkentését. Varga Mihály szerint a magyar gazdaság idén legfeljebb 6,4 százalékos visszaeséssel, jövőre viszont akár 4 százalékos GDP-növekedéssel is zárhat – írja az MTI.