Hogyan lehet olcsón és gyorsan kerti szerszámokhoz jutni az interneten?

A Profigazda egy magyar családi vállalkozás melyet még 1990-ben alapítottak. 2005 óta Dömsödön, illetve azóta már Kiskunlacházán is személyesen várják vásárlóikat. De nem csupán a két gazdaboltjukban tudunk választani a termékeik közül, hanem most már online is.

A profigazda.hu azzal a céllal jött létre, hogy minőségi termékeiket még több emberhez el tudják juttatni egész Magyarországon. Ez persze önmagában nem tűnik nagy dolognak, hiszen léteznek más webshopok is… de amiben ők igazán különlegesek, az, hogy felkészült ügyfélszolgálatuknak köszönhetően ugyanazt a színvonalas szaktanácsadást tudják nyújtani online vásárlóiknak, mint azoknak, akik személyesen térnek be hozzájuk. A weboldalukon egy kattintással elérhető a több, mint 12.000 termékből álló kínálatuk, melyek között megtalálhatóak kertészeti cikkek, szerszámok, kisebb és nagyobb elektromos gépek, háztartási cikkek, sőt, állattartással és növények ápolásával kapcsolatos termékek is. Amennyiben ellátogatna dömsödi vagy kiskunlacházi boltjukba, a gyümölcsfa lerakatukban is körülnézhet, hiszen oltványok előállításával is foglalkoznak. A profigazda.hu weblapon feltüntetett kínálatot folyamatosan frissítik a valós raktárkészletnek megfelelően, így mindig pontosan jelzi a rendszer, hogy melyik termék elérhető. A cég tulajdonosai különösen büszkék kiszállítási pontosságukra, mely során többször is ellenőrzik a csomagot, hogy biztosan minden meglegyen benne, és azt akár 24 órán belül, esetenként ingyen is kiszállítják. A hűséget természetesen a Profigazda is jutalmazza – minden egyes vásárlásért hűségpontok járnak, ráadásul bizonyos összegű vásárlás felett VIP törzsvásárlóvá is válhat. Ha szeretne egy olyan gazdaboltban vásárolni, ahol érződik a családi hangulat, a kedves kiszolgálás és a szakértelem, és ahol profi segítséget kaphat, ha bizonytalan, akkor látogasson el a Profigazda üzleteibe, vagy tekintse meg honlapuk kínálatát. Bármire is legyen szüksége, a fűrésztől a növényvédőszeren át a műtrágyáig és a kerti tó dekorációig, a profigazda.hu honlapon bármelyiket megtalálja!