Hiányzik a téli hideg és a hó a földekről

Idén nem vált be a népi időjóslás, Katalin hiába locsogott, a karácsony nem hozott fagyot, havat pedig még annyira sem.

Pár fokot ugyan hűlt az idő – főleg éjszakára –, de napközben a plusz 5-8 fok körüli meleg a kórokozók, kártevők ritkulását nem oldja meg. Egyelőre hóra nem lehet számítani, az előrejelzés szerint. Idén sem volt fehér a karácsony, nemcsak a hó hiányzik, de még a dér sem igen színezte be a határt, írja cikkében a teol.hu.

Az elmúlt napokban a hőmérséklet inkább az őszt idézte. Az utóbbi tíz nap során 7-9 Celsius-fokkal volt enyhébb idő az átlagosnál. Ilyen tartósan az ennyire enyhe idő rendkívül ritka, közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat. Múlt szombaton egy mediterrán ciklon érte el az országot, amelyet aztán egy újabb követett, jelentős mennyiségű csapadékot hozva. Tolna megyében több mint hatvan milliméternyi eső hullott, novemberben pedig a százat is meghaladta.

A hazai folyókon árhullámok vonulnak le, a talaj felszínközeli rétege országszerte vizes, sáros, sőt sok helyen a megyében már belvízfoltok is kialakultak.

A talaj felszínén pár napja gyenge fagy alakult ki, mely napközben felolvadt. A növényi kultúrák szempontjából ez az enyhe idő nem ideális, megzavarhatja az érzékenyebb fajták nyugalmi állapotát. Ráadásul a kórokozók, kártevők ritkulásához is hiányzik a tartós hideg, a szántókról a hó.

December végén, január elején az ideális időjárás a fagypont körüli hőmérséklet lenne napközben is, ami a növényeknél elősegíti a mélynyugalmi állapotot, mondta a szakember.

A következő napokban – az átmeneti lehűlés után – már ismét emelkedik a hőmérséklet. Összefüggő, megmaradó hóréteg kialakulására egyelőre nincs esély egészen január közepéig.

Az őszi káposztarepce vetése és kelése körül aránylag kedvező volt az időjárás, számolt be róla az agrarszektor.hu, megfelelő mennyiségű csapadék hullott a talaj-előkészítéshez, a keléshez, a növény kezdeti fejlődéséhez. Később a sok eső inkább ártott, mint használt. Még mindig van lábon álló kukorica a megyében, igaz kisebb területeken. Ezeket legfeljebb a tartósabb fagyok beálltával tudják majd csak levágni a gazdák, mert nemigen lehet rámenni a területre a nagy sár miatt, mondta dr. Vörös Géza szekszárdi agrármérnök. Tavaly a kevés csapadék okozott gondot hasonló időszakban, ennek eredménye akkor az volt, hogy nem bokrosodtak a búzák. Idén a korán vetett gabonán látszik, hogy túlfejlett, és a vírusok is megjelentek rajta, most az járt jobban, aki később vetett búzát, mondta a szakember.

A forgalomba hozott növényvédő szerek (tonna)

2012 8142 2014 9011 2016 9767 2018 8540

(Forrás: KSH)

Borítókép: A föld sáros, még dér sem színezi. Az enyhe időben túlfejlődnek a növények, és áttelelnek a kártevők