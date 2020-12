Hiánypótló palackos káposztalé

A heti piacjárásunkkor a savanyított káposztákra koncentráltunk, hiszen december a káposztás ételek készítésének ideje. A decemberi disznóvágások alkalmával nem maradhat el sehol a toroskáposzta, de télen a hétvégi fogások között gyakran megtalálhatjuk a székelykáposztát is.

A karácsony elmaradhatatlan étele szinte minden magyar háztartásban a töltött káposzta. A szilveszterrel, az új évvel együtt járnak a különböző káposztás levesek, köztük a korhelyleves, amit a szilveszteri buli után a macskajaj ellen fogyaszt népünk nagy előszeretettel.

Egy étel, amihez kell egy kövér tyúk vagy egy lúd

Nos, nézzük meg, hányadán is állunk savanyú káposzta terén a dunaújvárosi zöldség- és gyümölcspiacon. Négyen árulnak savanyúságot, elsősorban dunaföldvári őstermelők, de egy vecsési árus is rendszeresen kínálja portékáját. Van, akinél huszonnégyféle különböző savanyúságot vásárolhatunk az árak kilónként 600 és 2600 forint között alakulnak. A legolcsóbb e heti témánk, a savanyú káposzta. Hatszáz forintért kaphatjuk a szálast és a fejest is, mindkettő nélkülözhetetlen a karácsonyi töltött káposztához. Amivel korábban még nem találkoztam, és véleményem szerint hiánypótló, a másfél literes PET-palackokban kapható káposzta- és céklalé, palackonként (másfél liter) 400 forintért. A nagyüzem még nem indult be a savanyúságosoknál, nem alakultak ki még nagy sorok (nem úgy, mint a halasnál). Ami biztos: az árusok felkészültek, sokféle remek termékeket rejtenek a vödreik.

De nézzünk egy kicsit szét a piac többi részén is! A déligyümölcs, aminek karácsony tájékán nagy keletje van, kimondottan olcsó, főleg, ha az egy évvel ezelőtti árakat vesszük figyelembe. Mandarin már 299 forintért is kapható, tavaly ezer alatt alig lehetett hozzájutni. Narancsból is vehetünk egy kilót már 399 forintért, persze nagy a szórás, valaki 850 forintot kér egy kiló narancsért, mandarinért. Szőlő ezer forint alatt nincs igazán jó minőségben, a paradicsom még mindig kapható kilónként 500 forint alatt. A dió árában is nagy különbségek vannak, 3500 forintól 4500 forintig vehetjük meg kilóját az ünnepi bejglihez.

Rengeteg a karácsonyi dísz, a kis műfák, az asztali díszek, és aki eddig még nem vette meg a szaloncukrot, ne essen kétségbe, nagy és bő a választék. És tegnapi újdonság: megjelent az első fenyőfaárus a piacon.

Végezetül ajánlunk egy káposztás ételt egészen a XVII. századból, akkor jelent meg az első magyar nyelvű szakácskönyv, a Szakácsmesterségnek könyvecskéje címmel. A könyvet 1695-ban Misztótfalusi Kis Miklós adta ki. Receptünk „káposzta kolozsvári módon” elnevezéssel jelent meg a kiadványban.

„Végy szép sós káposztát, azt szép vékonyan aprítsd meg, azonban egy fazékba egy kövér tyúkot vagy pediglen egy fél ludat kövér szalonnával forrald fel, párold meg, és a káposztával tedd fel, borsot beléje, azaz egy réteget elrakván borsold meg, más réteget hasonlóképpen, és jól főzd meg; bort is tégy belé amennyi elég, hogy jobb ízű légyen, és mikor feltálalod, borsold meg.”

A recept a mai napig él, igaz, alaposan átalakulva, kolozsvári rakott káposztaként, de sertéshússal, kolbásszal és sok esetben rizzsel, borra pedig a mai receptek már nem is utalnak.