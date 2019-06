Határozott fellépésre és piacvédelemre van szükség az európai acélipar érdekében

A Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés mindenben támogatja az Euroferr kezdeményezését az uniós acélpiac hatékonyabb védelmének érdekében. Az európai gyártókat tömörítő érdekvédelmi szövetség a napokban felszólította az Európai Unió illetékes döntéshozóit, hogy lépjenek fel hatékonyabban az uniós acélipar védelmének érdekében.

„Fontos a határozott fellépés, mert az elmúlt hónapokban az acél- és acélalapanyag-piacokon olyan jelentős és gyorsan lezajló változások következtek be, amelyek az európai gyártókat komolyan érintik. Egyrészt magasra emelkedett a vasérc világpiaci ára, másrészt árcsökkenés állt be az acélkésztermékek piacán. Vagyis emelkedett a termelési költség miközben csökkent az eladási ár. Azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a szén-dioxid-kibocsátással kapcsolatos uniós adók is jelentős terhet rónak az európai acélgyártókra és tovább rontja a helyzetet, hogy lassulási folyamatokat látunk a gazdaság- és ipar területén Európában. Az acél ma a világ legjelentősebb alapanyaga, de az alapanyag gyártási piacokra jellemző, hogy a termelő vállalatok alacsony nyereségkulccsal tudnak értékesíteni. Az említett piaci körülmények így komoly negatív hatással vannak az acélipari vállalatok pénzügyi helyzetére.” – mondta el többek között dr. Móger Róbert, a Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés igazgatója.

„A hiányos és nehézkes uniós piacvédelmi rendszert minél előbb meg kell erősíteni, mert az elsősorban Ázsiából és Délkelet Európából érkező acélárakkal a szigorú szabályok betartásával és így jelentős többletköltséggel dolgozó európai gyártók képtelenek versenyezni. A fejlődő piacok szereplői a termékeiket többnyire dotált energiaárakkal, kevésbé szabályozott gazdasági környezetben, sokszor a környezetvédelmi- és munkavédelmi előírásokat teljesen figyelmen kívül hagyva állítják elő, és ennek köszönhetően lényegesen alacsonyabb áron termelnek, mint a szabályok betartásával dolgozó európai gyárak. Éppen ezért a Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés mindenben támogatja az Euroferr kezdeményezését az uniós acélpiac hatékonyabb védelmének érdekében.” – tette hozzá az igazgató.