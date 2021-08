Határon túl értékesítenek

A kor követelményeinek, valamint a jelen lehetőségeinek megfelelően bizakodásra ad okot a partiumi (Partium – ejtsd: Parcium, a jelenlegi magyar határ és Erdély között elterülő egykori magyar alföld – a szerk.) zöldségtermesztés jövője.

Bányai Levente partiumi gazdálkodó arról számolt be a Szabad Föld újságírójának, hogy az eddigi szűk értékesítési lehetőségek néhány éve kibővültek a partiumi gazdák számára. A magyar oldalon, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében sikerült ugyanis kiépíteni egy olyan hálózatot, amely az általuk megtermelt árut magyarországi hűtőházakba, feldolgozóüzemekbe szállítja, könnyítve a termelők helyzetét.

Biztos felvásárlás

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Gacsály település Tóhát Szövetkezete száz érmelléki uborkatermesztő gazda terményének eladását koordinálja. A felvásárolt konzerv­uborka Magyarországra történő exportját az érsemjéni Bányai Levente felügyeli. Korábban az uborka hazai felvásárlási árának csökkenése miatt több termelő visszalépett, később azonban újraéledt az érmelléki termelői hálózat.

Romániai hiányosságok

A gazdáknak nagy előnyt jelent, hogy a magot, a vegyszereket és az uborkahálót is biztosítják a magyarországi partnerek. Ha csak a hazai piac lenne, akkor nem lenne érdemes gazdálkodni, hiszen a falu és a város közötti gazdasági kapcsolat ma Romániában csak a multik közreműködésével működhet. A piacok is messze vannak, és az uniós előírások sem teszik lehetővé a magángazdák szabad kereskedelmi tevékenységét.

Bányai Levente arra törekszik, hogy a fiatalokat is bevonja a termelésbe, hiszen ők jobban látják a jövőt, mint az idők folyamán elkedvetlenedett és bizalmát veszített idősebb generáció. Abban is reménykedik e hálózat szervezője és motorja, Bányai úr, hogy lesz majd egy román hűtőház-hálózat, amely lehetővé teszi, hogy a romániai piacra is bekerülhessen a Partiumban megtermelt zöldség.

Remények és lehetőségek

A hét hektáron intenzív zöldségtermesztéssel foglalkozó Bányai család abban reménykedik, hogy az idén Bihar megyében is pályázhatnak az Erdélyi Gazdaságfejlesztési Program keretében Budapesten meghirdetett gazdatámogatásra. A huszonöt százalékos önrész mellett megpályázható húszezer eurós keretből a kor követelményeinek megfelelő fejlesztésekre kerülhetne sor.

A magyarországi felvásárlók többféle paprikafajtát is kérnek, ami az uborkater­mesztés mellett szintén jó üzletnek ígérkezik. Az Érmelléken megtermelt zöldségfélét egyelőre jobban megéri Magyarországra eladni, mint helyben keresni a vevőt… Bányai Levente abban bízik, hogy hamarosan az erdélyi és a partiumi mezőgazdaságban is megtörténik a generációváltás… Forrás: Szabad Föld.