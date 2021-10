Háromgyermekes édesanya Nagyvenyimről, aki sikeres vállalkozást vezet

Egy vállalkozás ma már nem engedheti meg magának azt a luxust, hogy az online térben ne jelenjen meg. Halász Dóra Nagyvenyimen él és weboldalak készítésével foglalkozik. Hazánkban már hosszú idő óta keresik Az Év Honlapja versenyben azokat a weboldalakat, melyek kitűnnek a többi közül. Dóra is jelentkezett a nagy megmérettetésre, így más szemszögből is meg tudja világítani az online világot.

Ezt ne hagyja ki! Október 23-i sétatörténelem Bagi Ivánnal (videó)

– Miért lett vállalkozó és miért pont a weboldalkészítés lett a fő profilja?

– Talán még én sem tudom mi is az én fő profilom, hiszen nem csak weboldalak és webáruházak készítésével foglalkozom, hanem teljes körű grafikai tervezéssel, brand építéssel, webdesign készítéssel és az értékesítés teljes körű támogatásával is megkereshetnek partnereim. Az én utam 2016-ban kezdődött a grafika terén, hobbinak indult, ami 2020-ra kinőtte magát akkorára, hogy bátran, hatalmas adag büszkeséggel és szeretettel teli szívvel mutathassam meg a nagyvilágnak. Gyerekkorom óta vonzottak a kreativitást igénylő tevékenységek. Mire megkezdtem a középiskolát már saját, hobbiként működtetett weboldalam volt. Akkor még eszembe sem jutott, hogy egyszer ez lesz a hivatásom. Később webdesigner képesítést szereztem és miután belekóstoltam a grafika, a webdesign tervezés, valamint a weboldal és webáruház készítés világába tudtam, hogy ezt nekem találták ki és nem voltam képes többé abbahagyni.

– Miért fontos egy vállalkozásnak weboldal? Ma már mindenki a Facebookon lóg. Kiválthatja a közösségi média-jelenlét a hagyományos honlapokat?

– Nincs is fontosabb, mint egy saját tulajdonban lévő weboldal. Az a miénk és senki sem tudja elvenni tőlünk. Tapasztaltam már olyan esetet, hogy a hackerek feltörték ügyfelem Facebook oldalát – és azzal a lendülettel ki is zárták belőle őt – és elképesztő összegért cserébe vásárolhatta volna vissza. Úgy gondolom fontosabb az a cél, hogy saját forgalmat generáljunk. Ezt egy közösségi felületen nem tudjuk megtenni, maximum segíthetjük azt. Ha valaki terméket vagy szolgáltatást szeretne értékesíteni, igenis adjon lehetőséget a vásárlónak arra, hogy saját online felületről válogathassanak, ne pedig az átláthatatlan közösségi média oldalakról.

– Egy jó weboldalhoz nagyon sok dolog kell. Elmondaná, hogy mire kell odafigyelni a tartalmi részt illetően?

– Én minden esetben csak az ügyfelet látom magam előtt, és az ő igényeit. Először is meg kell ismerjük egymást jobban, hogy meg tudjuk határozni az igényeket, mert ezt a nulladik pillanatban sok esetben még maga az ügyfél sem tudja pontosan. Ezután szisztematikusan elkezdjük felépíteni a vállalkozását: kezdünk a logóval, majd az arculati elemek megalkotása következik és a színvilág megálmodása. Ezek után már csak jön az egyik lépés a másik után, míg végül elkészül a végső megjelenés, ami tökéletesen tükrözi mindazt, amit az ügyfél szeretett volna.

A tervezés közben az esetek túlnyomó részében át tudom adni az embereknek a szakma iránti szenvedélyemet, amelytől talán még nagyobb lendülettel tudnak belevágni a saját projektjükbe.

Amikor végül átadásra kerül egy sikeres közös munka eredménye, az mindig hatalmas adag pozitív energiával és lendülettel tölt fel.

– A tartalmon kívül a dizájn is fontos. A jó minőségű grafika, vagy kép, a betűtípusok megválasztása, egy jó logó, mind lényeges. Beszélne ezekről?

– Természetesen! Miközben ügyfeleimmel megismerjük egymást, ezekre a dolgokra is ki szoktunk térni. Sok esetben már a logó elkészítésekor eldől a betűtípus, erre építjük fel a további tartalmat is. Nagyon fontos, hogy globálisan nézzük a teljes projektet, annak érdekében, hogy minden egyensúlyban és harmóniában legyen. És igen, itt kerül előtérbe a rengeteg belefektetett munkaóra, ami az elmúlt években a szakmai fejlődésemet kísérte. Sok esetben az egységes arculatot és a megfelelő személyre szabott dizájnt gyorsan sikerül kialakítani. Ezen kívül igyekszem az ügyfeleimnek a kiadásait is takarékon kezelni. Sok esetben akár egy telefonnal készített saját fotóval is egyedivé lehet varázsolni az oldalt. Munka közben igyekszem mindig opciókat felvázolni, hogy könnyebben meg tudjuk határozni azt az irányt, amelyen tovább haladhatunk. Természetesen minden esetben az ügyfél dönt, hiszen ez az ő vállalkozása. Projekt alatt, ha valamit nem érzek még rendben, azon addig dolgozom, ameddig nem érem el a várt hatást, munkaórát nem kímélve. Nem szeretem azt, mikor a piac megpróbál szabványos termékeket alkotni, és megpróbálja az embereket keretek közé zárni. Minden ember más és más. Értékként kell mindenkire tekinteni.

– Hiába van jó honlapunk, ha nem találnak ránk az interneten. Hogyan tudunk több emberhez eljutni a honlapunkkal?

– Ha valakinek van egy jó megjelenése, az még nem jelenti azt, hogy sikeres is lesz. Nagyon sokat kell dolgozni a vállalkozással, ameddig a piacon elérünk egy ismertséget, illetve egy igazán ismert brandet. Én mindig azt tanácsolom az ügyfeleimnek, hogy legyenek büszkék arra, hogy vállalkozásuk van, úgy igazítsák az életüket, illetve fogadják el, hogy mostantól e- körül forognak majd a mindennapjaik. Mindenhez időre van szükség, nem lehet azonnal megváltani a világot. Ha például a Facebookot nézzük, azt szoktam javasolni, hogy keressenek olyan csoportokat, ahol a vállalkozást népszerűsíteni tudják. Vagy ha esetleg gyorsan szeretne közösséget toborozni, arra tökéletes eszköz az Instagram, mert költségmentesen követhet be embereket és kevés belefektetett munkával felépítheti a követőtáborát, ami idő függvényében elkezdhet profitot is termelni. Ha már tud nyereséget termelni, akkor tudunk beszélni hirdetési kampányokról. Ezt is minden esetben az ügyfél igényeire szoktam szabni, illetve mindig az a cél, hogy bevételt termeljünk, ne hatalmas marketing költségeket generáljunk.

– Jelentkezett Az Év Honlapja versenyre. Miért döntött így?

– Nehéz megfogalmazni mit jelentene számomra, ha bekerülnék a díjazottak közé. Úgy gondolom, hatalmas szakmai elismerés lenne. Vállalkozásom három pici gyermekem mellett nőtte ki magát arra a nemzetközi szintre, ahol most tart. Malajziától kezdve egészen Hawaiin át számos országban lévő vállalkozást segítettem. Úgy éreztem, így 30 évesen szakmai pályafutásom eljutott arra a szintre, hogy az egész ország előtt vállaljam azt, aki vagyok és amit képviselek a StudioDD-vel. „Az Év Honlapja 2021” pályázat Magyarország legrangosabb online marketingkommunikációs pályázata. Olyan pályázók között neveztem, mint például a Lidl, Spar vagy éppen a Bilingo. Talán sokan nem is értik, hogy én, mint vállalkozó édesanya miért pályáztam, ki vagyok én a nagy multikhoz képest.

Őszintén mondom, szeretném, ha még magasabbra emelhetném a vállalkozó édesanyákról alkotott társadalmi képet. Szeretném, ha büszkék lennének rám, hiszen mi édesanyák hihetetlen lendülettel, akaraterővel és kitartással dolgozunk álmainkért. Szeretném, ha olyan követendő példa lehetnék, aki a lehetetlennel szembe szállva valami igazán maradandót alkotott.

Milyen kritériumok alapján választják ki a legjobb weboldalt?

– Az első és legfontosabb szempont nem más, mint a honlap vizuális megjelenése. A harmónia mellett azt keresik, hogy mennyire van összhangban a látvány és a tartalom továbbá, hogy milyen benyomást kelt nulladik pillanatban a látogatóban a weboldal. Nézik, hogy mennyire könnyed és gördülékeny a böngészés, képes-e a weboldal visszacsábítani a látogatókat vagy képes-e megtartani a figyelmet. Fontos, hogy jogilag is kifogástalan legyen. Nézik a minőségi kreativitást és a reszponzivitást, vagyis a különböző eszközökhöz alkalmazkodó rugalmas webdizájnt.

– Olvasóink hogyan és meddig tudnak önre szavazni?

– A közönségszavazás 2021. november 20-ig tart, aki szeretne engem támogatni egy szavazattal, azt az alábbi linken teheti meg.

Jelenleg a közönségszavazáson a 9. helyen vagyok, a kategóriámban pedig 2. helyen. Bízom benne, hogy még sokan szavaznak nekem bizalmat és támogatnak. Minden leadott szavazat a lelkemet simogatja és hatalmas adag pozitív energiát sugároz felém. Már most rengeteg kedves visszajelzést kaptam, hogy milyen kimagasló mindaz, amit létrehoztam és amit eddig képviseltem.