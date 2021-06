Ha a csend beszélni tudna...

Mostanában „csend van” a Dunaferr körül, pedig ez csak a látszat. Döbbenetes és egyben elszomorító az, amit a cégjegyzésre jogosult képviselet nélkül működő menedzsment és a Dunaferr jogásza tesz, ezzel akadályozva a cég törvényes működésének helyreállítását. Ha eddig ez valaki számára nem volt egyértelmű, most meg fogja érteni.

Ezt ne hagyja ki! Így tették tönkre a magyar családokat és a nyugdíjasokat Gyurcsányék

Nézzük sorjában mi minden történt az elmúlt hetekben, nagyrészt a színfalak mögött!

Mivel a Győri ítélőtábla jogerős végzésében egyértelműen kimondta azt május 5-én, hogy dr. Nagy Péter a Dunaferr vezető jogásza nem képviselheti a céget cégbírósági ügyekben, így új taktikához folyamodtak a cég törvényes működése helyreállításának akadályozásában. Dr. Sevcsik Mónika egy polgári pert indított munkáltatójával, az ISD Dunaferr Zrt-vel szemben, amelyben a május 6-i közgyűlés törvényessége ellen lép fel, és kéri a cégbíróságot, hogy a per idejére a közgyűlés határozatainak bejegyzését függessze fel.

Közgyűlés a törvényesség helyreállítására

A május 6-i volt az a közgyűlés, amelyre a menedzsment nem engedte be a gyár területére – többi között – az ISD Dunaferr Zrt.-ben 99,6 százalékos arányban fő tulajdonos Steelhold Ltd. képviselőjét, amelyet a főbejárat előtti terület lezárásával és a jobbikos önkormányzat jegyzőjének rekordgyorsaságban (egyébként szabálytalanul – a szerk.) megadott birtokvédelmével is nehezítettek. Ám ennek ellenére – a helyrajzi szám szerint – ugyanezen a címen, de szabadtéren sikerült törvényes módon megtartani ezt, amelyen egyébként a fő tulajdonos mellett részt vettek a Dunaferr DV Vasas Szakszervezeti Szövetség, a Dunaferr Ifjúsági Szervezet és a Munkavállaók Részvényesi Konzorciuma választott képviselői is. Az ott született határozatokat, többi között az új cégvezető és az új igazgatósági tagok megválasztását, az új könyvvizsgáló cég megbízását a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága befogadta, és ezek a személyek jelenleg is „bejegyzés alatt” állnak.

Polgári per a saját munkáltatója ellen

Már a per felvetése is abszurd, hiszen milyen jogsértés indokolhatja azt, hogy egy több ezer főnek és vállalkozóknak munkát adó cég működőképessége függjön egy pár ezrelék (0,000054 százalék – a szerk.) szavazati joggal rendelkező felperes, nevezetesen a Dunaferr alkalmazásában álló igazgató, dr. Sevcsik Mónika „panaszától”?

Üssük a vasat, amíg meleg!

De ez csak a felütés. Ezt a műpert leginkább egy boksz meccshez tudnánk hasonlítani: tehát a RING, azaz a PER egyik oldalán – piros sarokban – az önjelölt menedzsment képviselője dr. Sevcsik Mónika felperes, aki részvényesi mivoltában vitatja a közgyűlés jogosságát, miközben önálló részvényesi jogokkal nem is rendelkezhet, hiszen a munkavállalók csak a Munkavállalók Részvényesi Konzorciumán keresztül gyakorolhatják részvényesi jogaikat. Nekik pedig van egy választott képviselőjük, aki képviselheti őket az ISD Dunaferr Zrt. közgyűlésén.

A másik oldalon – a kék sarokban – dr. Nagy Péter, az alperes Dunaferr képviseletében (mivel a cégjegyzésre jogosultság, azaz cégbírósági ügyek vonatkozásában nem, de az általános meghatalmazása még érvényes – a szerk.), aki a vállalat jogászaként két dolgot tehet a „meccs” sikerének érdekében: vagy ignorálja a bírósági értesítést, vagy pedig elutasítás nélkül beleáll a dr. Sevcsik Mónika által generált perbe. Sevcsik korábban egyébként számos megbízást adott a cég nevében Nagynak, ezért sem életszerű ennek a pernek a komolysága. Nem másra elegendő ez, mint időhúzásra. Tehát ahelyett, hogy élből elutasítaná a teljesen megalapozatlan keresetet Nagy, nem vitatja, és ezzel beláthatatlan időre lefékezi a cégbírósági bejegyzés folyamatát, a Dunaferr törvényes működésének helyreállítását, és ezzel több ezer ember munkahelye megőrzésének egyetlen lehetőségét.

Elhangzik a gong! Az első menetek vége! Újabb front és újabb jogi csata veszi kezdetét. És kétségünk ne legyen afelől, hogy erre a meccsre a felkészítés mindkét fél számára a Dr. Nagy Péter Ügyvédi Iroda „edzőtermében” történt!

A cél nem az acél

Vajon mit is akarhat az önjelölt menedzsment? Miért akadályozza minden lehetséges eszközzel, jogi csűr-csavarokkal, hazugságokkal, karakter gyilkosságokkal, több hónapja a törvényes működés helyreállítását?

A válasz az eddigi lépéseik alapján rajzolódik ki: hozzuk a Dunaferr-t felszámolási vagy megszüntetési helyzetbe, amiből nincs visszatérés, ettől kezdve a tulajdonossal – bárki is az – már nem kell számolni, mert az irányítás a felszámolóhoz kerül, akivel megállapodva átvehetjük a vasművet első lépésként üzemeltetésre (mivel a felszámoló önállóan nem tudja üzemeltetni). Ezzel el is érkeztünk a Safin Handels g.m.b.H-hoz – akinek zálogjogai terhelik a Dunaferr számos ingó vagyonát, és akit már egy óvatos nyilatkozatban be is jelentettek, mint a vasmű megmentőjét. Ez a cég nem véletlenül hozta létre a Dunaferr Zrt. cégbejegyzési klónjaként a Safin Donau Zrt.-t – amin keresztül mindezek után potom pénzért, felszámolásból megkaphatják a teljes vagyont, és még a megmentő szerepében is tetszeleghetnek. Erre sok saját pénzt sem kell költenünk, hiszen október óta Evgeny Tankhilevich 2020.09.30-i átvezetési utasításának köszönhetően folyamatosan ketyeg a Safin bankjának számlájára a Dunaferr által gyártott termékek utáni bevétel, amelyből ez a cég elvileg részben „visszafinanszírozza” a termelést. Azt a termelést, amely egyébként 25-30 százalékon ketyeg és ilyen észvesztően magas acélpiaci árak mellett most nem termel további veszteséget. Hogy miért nem lehet emelni a tétet, azaz a termelés volumenét és ezzel csökkenteni a súlyos adósságokat, az már egyértelműen a menedzsment felelőssége.

Megúszni a megúszhatatlant?

Mindeközben e forgatókönyv talán legnagyobb jelentősége számukra az, hogy egy ilyen esetben senki sem vizsgálná, hogy a korábbi, számonkérhető legitim vezetés – mármint a jelenlegi menedzsment – milyen hatalmas károkat okozott az elmúlt években a Dunaferrnek.

Ezért érdemes ennek a minimum három fős érdekcsoportnak mindennel és mindenkivel szembe menni és időt húzni, hogy eljuttassák a céget a visszafordíthatatlan pontig.

Eljön viszont az az idő – a sok külföldi és hazai peres-, vizsgálati- és büntető eljárásnak köszönhetően ez elkerülhetetlen – és kiderül, hogy ez a helyzet rajtuk kívül senki másnak nem jó! Nem jó a beszállítóknak, hitelezőknek, hiszen felszámolás esetén futhatnak a pénzük után, míg egy működő céggel, ilyen hihetetlenül jó piaci körülmények között biztosan sokkal jobb megállapodást tudnak kötni. Nem jó a munkavállalóknak, hiszen jó esetben egy új cégbe kényszerítve vélhetően csak egy töredéküket, sokkal kiszolgáltatottabb helyzetbe kerülnek. Ha nem jó a dolgozóknak és nem jó a hitelező vállalkozóknak, akkor nem jó a városnak sem…

A működőképesség fenntartása érdekében

Mindeközben, információink szerint, az ugyanezen „érdekcsoport” által csalóknak titulált, a május 6-i közgyűlésen megválasztott tisztségviselők a megválasztásuk után azonnal elkezdték az építő munkát. Vasilij Gladkikh a május 6-i közgyűlésen megválasztott cégvezető és csapata számos, egy évre szóló alapanyag beszállítói szerződést kötött az orosz és ukrán területeken, még úgy is, hogy egyelőre bejegyzés alatt van a státuszuk. Ennek a bizalomnak köszönhetően már most több irányvonatnyi alapanyag tart a Dunaferr felé, hogy a cég mielőbb visszatérhessen a normális, gazdaságos és törvényes működéshez. A szerződéseket azonban kiegészíti egy jegyzőkönyv, miszerint a szerelvények beérkezésekor a cégnél már a Vasilij Gladkikh által vezetett legitim menedzsmentnek kell működnie.

A baj nem jár egyedül

A NAV ugyanakkor május 31-én határozatban közölte az ISD Dunaferr Zrt-vel és több leányvállalatával, hogy amennyiben június 30-ig nem adják be az adott cég 2019-es hivatalos beszámolóját, felfüggesztésre kerül a cég adószáma és elrendelik a kényszertörlést.

Egyértelmű, hogy nem lehet késlekedni! Egy mielőbbi cégbírósági bejegyzéssel ugyanis azonnal indulhatna a 2019-es beszámoló törvényes leadásához szükséges munka, hogy elkerülhető legyen a cég adószámának felfüggesztése és a kényszertörlés, hiszen ahhoz, hogy a beszámoló törvényesen beadásra kerülhessen, szükség van könyvvizsgálóra, igazgatóságra, felügyelő bizottságra, amelyek bejegyzése már megtörtént volna, ha az álmenedzsment nem akadályozná folyamatosan mindezt, kizárólag saját érdekeinek érvényesítése érdekében.

A város és a cég érdekében bíznak a bíróságok gyors és bölcs döntéseiben!