Gyorsan, rugalmasan kellett dönteni és alkalmazkodniuk

A koronavírus-járvány lassan enyhül, lecseng Magyarországon és a kontinens jelentős részén. Az egyik ágazat a logisztika volt, amely számára nagy kihívásnak számított az elmúlt időszak, és a negatív gazdasági hatások eltérő mértékben jelentkeztek. A szállítmányozásban szereplők, különösen a sofőrök azon hétköznapi hősök közé tartoztak, akik hozzájárultak az ország és a gazdaság működéséhez a legnehezebb napokban is.

Az általunk megkeresett, bölcskei központú Tomolik Euro-Trans Kft. 31 éve működő, nemzetközi közúti áruszállítással foglalkozó családi vállalkozás. Kamionjaik sokat láthatóak Dunaújvárosban, ugyanis itt van főbb megrendelőiknek a többsége. Géringerné Tomolik Mariann ügyvezető elmondta, a céget édesapja 1989-ben alapította meg, amikor egy személyben maga volt az irányító, gépkocsivezető. Édesanyja pedig a fuvarszervező, könyvelő, adminisztrátor. – Későbbiekben egy nagyobb családi vállalkozássá alakultunk, a férjem, mindkét lánytestvérem és az ő férjeik is bekapcsolódtak a munkába, és lassan már a nagyfiúnk is – adott rövid ismertetőt a cégről.

Minden munkatársukat meg tudták tartani

Majd rátértünk arra, számukra milyen kihívásokkal jártak az elmúlt hónapok. Miként lehetett és tudtak alkalmazkodni a senki által korábban nem tapasztalt helyzethez, továbbá milyen pluszköltségekkel, feladatokkal járt a napi működés.

Az ügyvezető azzal kezdte, őket is, mint más vállalkozásokat, váratlanul érte a koronavírus-járvány. Gyorsan, rugalmasan kellett dönteni, alkalmazkodni a napi kihívásokhoz, problémákhoz, változásokhoz, szabályozásokhoz.

– Úgy érzem, kicsit szerencsésnek mondhatjuk magunkat, egyrészt azért, mert olyan árukat fuvarozunk, amelyek termelését, szállítását csak kis mértékben, vagy egyáltalán nem befolyásolta kialakult helyzet. Másrészt pedig azért, mert a szállítási célországok közül esetünkben szinte teljesen kimaradt Olaszország. A többi, általunk is járt európai országba – Benelux államok, Ausztria, Németország, Csehország, Szlovákia – pedig a szabályok betartása mellett zavartalanul közlekedhettek a járművek.

Hozzátette, természetesen a higiénés előírásokat minden esetben szükséges volt betartani. A járvány kezdetén az a hír terjedt, hogy a gépkocsivezetőket csak úgynevezett P3-as maszkkal fogják külföldön beengedni a cégekhez, amit sehol sem lehetett akkor már beszerezni. Persze ez nem így volt, P2-es és sebészi maszkot osztottak, a kézfertőtlenítőt, kesztyűket egységcsomagokban kapták a munkatársaik. Mindezek jelentős pluszköltséget jelentettek számukra, pláne, hogy mindent extra magas áron lehetett csak beszerezni. A cégnél 38 személy dolgozik, ebből 18-an rendszeresen járnak külföldre.

– Az adminisztrációs feladatokat végző kollégák többségének biztosítottuk a home office lehetőséget, de mindenki nem dolgozhatott otthon. Ennek kialakítása, biztosítása is komoly költségekkel és ügyintézéssel járt. A fülkék és a rakterek fertőtlenítése nem volt előírás. A kollégák elmondása alapján a szállításoknál teljesen minimálisra csökkentették a személyes kontaktusokat, akik dolgoztak, mindenki nyugodtan tette, nem lehetett érezni félelmet. Ami nehézséget okozott számukra, hogy több benzinkúton nem engedték be őket a mosdóba, tusolóba tisztálkodni – tette hozzá.

Arra a kérdésre, arányaiban mekkora visszaesést tapasztaltak akár a hazai, akár a nemzetközi megrendelések tekintetében, így válaszolt: – Esetünkben minimális visszaesés volt tapasztalható, az állandó partnereinktől folyamatos volt a szállítás. Munkaidőt nem kellett csökkenteni, és szerencsére elbocsátani sem senkit. Bár gépkocsivezetőink közül négyen úgy döntöttek még az elején, hogy nem vállalják tovább ezt a munkakört, mert túlságosan veszélyeztetve érezték magukat azzal, hogy külföldre járnak. Közülük hárman végleg búcsút vettek a kamionozástól. Ez volt az oka annak, hogy áprilisban munkaerőt kerestünk, azóta már sikerült visszaállítani a létszámot.

Dicséret és köszönet jár a sofőröknek

Géringerné Tomolik Mariann kiemelte kollégáik munkáját, hiszen a legnehezebb időszakban is hozzájárultak az ország működéséhez. – Úgy gondolom, hogy dicséret és köszönet jár sofőrjeinknek, ugyanis végig fegyelmezetten, kitartóan és lelkiismeretesen végezték munkájukat. Szabadságra senki sem akart menni, ezzel kibújni a munka alól. Annak ellenére, hogy van két idősebb, 60 év feletti dolgozónk, és két krónikus beteg, mégsem szerették volna kihasználni helyzetüket, hanem becsülettel végezték feladataikat. Úgy gondolom, dolgozóink tudják, hogy mindig számíthatnak ránk, ami kölcsönös.

Nyomban felmerült, hogy az elmúlt időszakban a megrendelők a vírusra hivatkozva próbáltak-e „alkudni”, vagy a munka megtartása miatt egyes cégek aláígértek az önköltségi ár alá is? Erről az ügyvezető azt mondta, a fuvarosok átcsoportosították flottáikat, ami azt jelentette, hogy több jármű volt a piacon, ez két okból következett: egyrészt az Olaszországba járó kamionok nem mehettek oda, így más fuvarviszonylatokba kapcsolódtak be, másrészt az autóiparnak szállító cégeknél is felszabadultak járművek, így ezek is pluszként jelentek meg. Az élelmiszer-szállítási kapacitás pedig nem nőtt akkor mértékben, hogy mindenkinek rendesen lett volna munkája. Ezért többször nehezen álltak csak össze a fuvarok, illetve a fuvardíjak is nagyon nyomottak voltak.

Az elmúlt időszak gyengébb teljesítménye még ezután lesz érezhető

A költség azonnal jelentkezik, a fizetés később

Ami pedig a mostani helyzetet illeti, véleménye szerint a forgalom jelenleg szinte már teljesen kezd visszaállni. – Viszont az elmúlt három hónap gyengébb teljesítménye a fuvarozásban még ezután lesz érezhető. A szállításoknál a költségek előre vagy teljesítéskor jelentkeznek, ezzel szemben a fuvardíjak pedig csak legtöbbször három hónap múlva realizálódnak. Mindig próbálok pozitívan gondolkodni, azonban mivel nem tudni, hogy a gazdaság miként fog változni az év következő felében, így cégünk beruházást 2020-ban nem tervez. A hírekben folyamatosan hallhattuk, hogy milyen intézkedésekkel próbál segíteni a kormány, például a hiteltörlesztési moratóriummal. Ezeket úgy gondolom, csak nagy óvatossággal és körültekintéssel szabad alkalmazni, ugyanis most lehet ez segítség, de a későbbiekben nem biztos, hogy jót tesz a likviditásnak. Azt nem tudjuk, tudhatjuk, hogy a későbbiekben érkezik-e a vírusnak egy második hulláma. Ez akár még az előbbinél is drasztikusabb lehet, akkor az újabb kihívásokat hozna nekünk, ezért próbáljuk elkerülni, hogy toljuk magunk előtt a hitelek törlesztéseit. Később sem lesz könnyebb a helyzet. A fuvarozásban mindig is voltak kihívások, megoldandó feladatok, szoktam mondani, ez a szakma szépsége – zárta gondolatait.

A témához kapcsolódik, hogy tízpontos javaslatcsomagot készített, és nyújtott be a hónap elején a kormánynak a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége (MLSZKSZ) a logisztikai ágazat egyre súlyosbodó problémáinak megoldása érdekében. Fülöp Zsolt, az MLSZKSZ elnöke az ehhez kapcsolódó közleményben kiemelte, a szövetség olyan intézkedéseket javasol, amelyek nemzeti hatáskörben gyorsan kivitelezhetők, állami bevételeket generálnak és jelentős össztársadalmi hatással bírnak.

Egyes szereplők az összeomlás határán

Az MLSZKSZ úgy véli, hogy a minimális fuvarozói szolgáltatási díj bevezetése, a közúti és elektronikus ellenőrzések érdemi erősítése, az új fuvarozási módok – kombinált fuvarozás – fejlesztésének támogatása már rövid távon orvosolhatná az ágazat problémáit, és jelentős, egyben állami bevételekkel is járó össztársadalmi hatással bírna. A közlemény szerint a koronavírus-járvány 30 százalékkal vetette vissza a logisztikai piacot, a logisztikai ágazat egyes szereplői az összeomlás szélére kerültek, bizonyos szegmensekben radikálisan csökkent az áruforgalom, a válság 30-40 százalékkal törte le az árakat, ezért a közúti fuvarozók egy része most jóval az önköltségi ár alatt kénytelen fuvarozni, érdemben nőtt a nemfizető megbízók száma.

Rámutatnak arra, hogy a járvány hatásai már most rendkívül rombolóak a logisztikai ágazatban, az iparágat leginkább a nagy árukibocsátók leállása érintette meg. Magyarországon az autóipari és beszállítói leállások miatt ezen a területen 50–90 százalékkal esett vissza az áruforgalom volumene, amit a lakossági ellátási szegmens megnövekedett forgalma csak egyes szereplők esetében tudott némiképp orvosolni.