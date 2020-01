Figyelve akciózzon!

Zajlanak a téli árleszállítások az üzletekben, így akár féláron is vásárolhatunk. Érdemes azonban körültekintően dönteni.

A karácsonyi őrület után már javában zajlanak a téli árleszállítások. Érdemes tudni, hogy az üzleteknek az akciós időszakban fel kell tüntetniük az árengedménnyel csökkentett új árat is, nem elég az árengedmény százalékos mértékének közlése. A kinézett árunak ugyanabban a pillanatban nem lehet többféle ára, tehát az üzlet reklámjában, reklámújságban, bolti reklámfeliraton, a polcon, az árcímkén és a terméken ugyanannak a végső eladási árnak kell szerepelnie. Bármilyen eltérés esetén a vásárló csak a legalacsonyabb árat köteles kifi zetni. Akkor is, ha a boltos arra hivatkozik, hogy az informatikai rendszere még nem lett átállítva. Ha már az akció kezdete előtt feltüntetik a polcokon az új árakat, akkor is érvényes ez a szabály – figyelmeztet a Blokkk. com oldal, amely összeszedte az ilyenkor legfontosabb szabályokat és tudnivalókat.

Az árun fel kell tüntetni az egységárat is, és arra is igaznak kell lennie a meghirdetett engedménynek. Az egységár fontos az „egyet fizet, kettőt kap” reklámakciónál is. A kereskedő egyébként azt és olyan mértékben áraz le, amit és ahogyan akar, persze az előírások betartásával. A boltos megteheti, hogy kiköti, több kedvezmény egyidejűleg nem vehető igénybe. Ez nem jogellenes, ha a vásárlót előre tájékoztatta erről. Az akciós árut nem szerencsés követhetetlen módon a polcra helyezni, összemosva a nem leárazott cikkekkel. Az árfeltüntetésnek egyértelműnek kell lennie, az árcédulának kapcsolódnia kell a termékhez, nem célszerű az akciós táblát vagy az árcédulát mindenáron középre tenni. Egyszerű trükk, hogy néhány üzletben az akció előtti napokban feljebb nyomják az árakat, vagy egy magasabb árat írnak ki, és abból számolják a nagyobb akciós árat.

Ha az akció időszaka után a vásárló azzal szembesül, hogy annyi a portéka rendes ára, mint amennyiért ő korábban akciósan vette, akkor jó eséllyel fordulhat kártérítést kérve a kereskedelmi kamara békéltető testületéhez. Érdemes tudni, hogy az akciós termékekre ugyanúgy érvényesek a szavatossági, jótállási szabályok, mint a teljes árú termékekre. Kivétel ez alól, ha a leárazás oka egy hiba, amelyről persze előre tájékoztatják a vásárlót, így a vevő döntheti el, hogy kell-e neki a karcos vagy hiányos termék, amellyel kapcsolatban később már nem nyújthat be reklamációt.