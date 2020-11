Felmondhatta a DTKSZ-t jogszerűen Evgeny Tankhilevich?

A Dunaferr DV. Vasas Szakszervezeti Szövetség az alábbi tájékoztatót jelentette meg a honlapján: Betűhív közlés következik.

Kedves Tagjaink, Kedves Munkavállalók!

Bizonyára már minden Dunaferres munkavállaló előtt ismert az a felháborító és a jövőben a munkavállalók megsarcolását, jövedelmük jelentős csökkentését jelentő tény, hogy Evgeny Tankhilevich úr a Dunaferr Társaságcsoport Kollektív Szerződését (a továbbiakban: DTKSZ) minden előzmény nélkül, 2020. augusztus 14-én felmondta.

A felmondás óta már több mint 90 nap telt el, és a DTKSZ-szel kapcsolatos bármilyen tárgyalástól a munkáltató indoklás nélkül mereven elzárkózik. Biztosan felvetődött már az a kérdés Bennetek, hogy az elmúlt 90 napban mit is tett a Dunaferr DV. Vasas Szakszervezeti Szövetség (továbbiakban: Dunaferr Vasas). Lehet, hogy vannak, akik számára úgy tűnhet, semmit. De mi is a valóság? Ugye emlékeztek rá, hogy a DTKSZ felmondásával egyidejűleg Evgeny Tankhilevich úr a DTKSZ újra tárgyalását kezdeményezte. Mi Vasasok eddig már három levélben is megírtuk részére, hogy a tárgyalásra készen állunk. Leveleinkre a mai napig semmilyen válasz nem érkezett. Vajon miért is?

Az országos Vasas Szakszervezeti Szövetség és a Magyar Szakszervezeti Szövetség is levélben kérte fel Evgeny Tankhilevich urat, hogy azonnal kezdje meg a kollektív szerződéssel kapcsolatos tárgyalásokat. A munkáltató korábbi magatartásához hűen, nekik sem válaszolt! Újra felvetődik: Vajon miért is?

A DTKSZ felmondását követően a Dunaferr Vasas elnöksége megvizsgálta a cégvezető jogállását, és megbízatásának 2020. június 30-a utáni meghosszabbításával kapcsolatban igen komoly jogi aggályokat fedezett fel. Ennek bizonyítására a megfelelő bizonyítékok/dokumentumok beszerzését követően 2020. november 12-én a Dunaferr Vasas keresetlevelet nyújtott be az illetékes bírósághoz annak érdekében, a bíróság állapítsa meg, hogy a DTKSZ felmondásának időpontjában Evgeny Tankhilevich úr vajon jogszerűen gyakorolta-e cégvezetői jogát. Illetve 2020. augusztus 14-én cégvezető volt-e, és felmondhatta-e jogszerűen a DTKSZ-t? A keresetlevél benyújtása előtt a Dunaferr Vasas elnöksége természetesen felvette a kapcsolatot egy olyan, a cégjogra szakosodott ügyvédi irodával, amely az ilyen ügyekkel kapcsolatban megfelelő tapasztalattal rendelkezik. A kereseti kérelmünk a következőket tartalmazza: „A kérelemben kérjük a Tisztelt Törvényszéket, hogy állapítsa meg azt, hogy Evgeny Tankhilevich a 2020. augusztus 14-én a DTKSZ felmondását tartalmazó nyilatkozata érvénytelen, mivel azt álképviselőként tette.„ (A cégvezető kinevezésének meghosszabbítása sem a veszélyhelyzet idejére kiadott kormányrendeletnek, sem az ISD Dunaferr Zrt. alapszabályában rögzítetteknek nem felelt meg.) A törvényszékre beadott keresetünk helyzetéről folyamatosan tájékoztatni fogjuk tagjainkat és a munkavállalókat.

Ugye emlékeztek rá, hogy nemcsak a jogtalanul két részletben történő bérkifizetések, hanem a DTKSZ felmondása miatt is két demonstrációt tartottunk, amelyből egyet az Orosz Föderáció Nagykövetsége, a másikat pedig Dunaújvárosban a kohászat jelképének számító Martinász szobor előtt. Reméljük ennek visszhangja a tulajdonosokhoz eljutott. Amennyiben nem, a magyar törvények ilyen mértékű semmibe vétele biztos el fog jutni.

Kedves Tagjaink, Kedves Munkavállalók! Nem kérünk mást, csak azt, hogy továbbra is bízzatok bennünk, álljatok mellénk, támogassatok, mert közös érdekeinket, céljainkat csak együtt, közösen tudjuk elérni.

TARTS VELÜNK, LÉPJ BE KÖZÉNK! HAJRÁ VASAS, HAJRÁ DUNAFERR!

„Aki harcol, veszíthet. Aki nem harcol, már vesztett is.” (Bertolt Brecht)

Dunaújváros, 2020. november 16.

Dunaferr DV. Vasas Szakszervezeti Szövetség elnöksége