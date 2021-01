Felejtsük el az évet... vagy mégse?

Időjárási anomáliákkal és covid19-járvánnyal sújtott esztendőt zártak a zöldség- és gyümölcstermesztők 2020-ban. A részletekről ifjabb Csizmadia Györgyöt kérdeztük.

„Felejtsük el” – ha valaki így kezdi a 2020-as esztendő értékelését, az az álmoskönyvek szerint sem jelent sok jót. Jobban belegondolva azonban teljesen igaza van. A Covid19-járvány senkit nem kímél, így hatásai a gazdaságban is érezhetők voltak tavaly, és érezhetőek jelenleg is. Ez alól nem képeznek kivételt a zöldség-, gyümölcstermesztők sem. Ifjabb Csizmadia György őstermelő elmondása szerint azonban az összkép némileg más:

„– Ellentmondásos a tavalyi év. 2020-ban az időjárási anomáliák miatt például az alma és a szamóca termésátlaga nagyon alacsony volt. Így nem tudjuk azt megítélni, hogy a pandémiának a fogyasztásra gyakorolt hatása milyen mértékű volt. Termékenként is nagyon hektikus esztendő van mögöttünk.”

Immunerősítés zöldség, gyümölcs nélkül?

Az egészséges táplálkozás egyre nagyobb hangsúlyt kap. A tavalyi évben a Covid19-járvány berobbanása miatt még jelentősebbé vált az egészségünk megóvása, és a helyes tápanyagbevitel. Ennek ellenére meglepő adat, de kevesebb gyümölcsöt és zöldséget fogyasztottunk 2020-ban, mint 2019-ben.

„– Az áruházlánci és a kereskedelmi partnereink visszajelzéséből az világlik ki, hogy csökkent az emberek fogyasztása. Ennek elsőleges okaként azt látom, hogy a patikák és drogériák által kínált termékeket, készítményeket preferálják, nem pedig a frissen elérhető zöldséget-gyümölcsöt. Ez a trend, nekünk, a termelők számára mindenképpen szomorú.„

A nagy statisztikai számok tehát azt mutatták, hogy összességében az emberek kevesebb friss terméket fogyasztanak, ugyanakkor bizonyos csoportokra ez nem volt igaz. Itt kell megemlíteni a „Szedd magad!” akciót, ugyanis még mindig nagy népszerűségnek örvend, és valamelyest segített a termelőkön.

„– Bizakodásra adhat okot, hogy a tavasz végén, illetve nyár elején volt egy igencsak erős fellendülés a „Szedd magad!” akciónak hála. Ez minden bizonnyal annak is betudható volt, hogy az emberek végre kiszabadulhattak a karanténból, ez pedig egy jó program volt a szabadban. Sokan kijöttek, gyakran családostul, gyerekekkel. Ez azonban a fogyasztók kisebb része.”

Növekvő árak

A friss termékek ára az utóbbi időben jelentősen megemelkedett. A Venyim Gyümölcse kertészet vezetője szerint nem lehet azt mondani, hogy ez a Covid-járvány miatt történt, vagy más tényező is hatással volt az árképzésre. Az biztos, hogy az elemek nem segítették a bőséges termést.

– Azt mondanám, hogy helyrebillentek az árak, természetesen a fogyasztónak ez drágulást jelent. Ebben sok tényező szerepet játszik, a Covid, az időjárás, a munkabér is. Az tény, hogy az elmúlt 20 évben nem volt ilyen mértékű árkiigazítás. Számszerűen ez azt jelenti, hogy az alma kilónkénti ára akár 5-600 forintig is felmehet. Ezzel szemben a banán vagy a narancs, mandarin olcsóbb.

Változnak az idők(?)

Ha mezőgazdaságról, vagy annak valamelyik ágáról beszélünk megkerülhetetlen az időjárási tényezők figyelembe vétele. Ahogyan a cikk elején említettük, a tavaszi fagy nagy károkat okozott, emiatt a várt alá estek a termésátlagok.

– Az idei telünk mindenképpen jobb, mint a korábbiak. Végre van ideje kifagyni a földnek, ami kedvezőbb helyzetet eredményezhet, mint az egy évvel ezelőtti. Ezen kívül a munkaszervezés is kellemesebb, az emberek ugyanis mínusz 5 fokban és napsütésben szívesebben dolgoznak, mint 5 fokban, de szemerkélő esőben.

Az élet azonban nem állt meg a kertészetben, jelenleg is folyamatosan dolgoznak.

– Most éppen a metszés zajlik, a gépek karbantartása és a betárolt alma értékesítése. Hamarosan beindul az élet, nagyon hirtelen lesz itt a tavasz, fel kell készülnünk a nagyobb volumenű munkálatokra. Bízom benne, hogy ez megtérül, és a fogyasztók is a friss, szezonális gyümölcsöket részesítik majd előnyben.