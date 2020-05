Egyre több a kártevő a szőlőben, gyümölcsösben

Nagyon aktívak a kártevők. Az alma intenzív hajtásnövekedése és gyümölcsnövekedése mellett tovább erősödtek a lisztharmat tünetei. A kisebb esők elegendőek voltak a varasodás megjelenéséhez. Ha csapadékosabb idő lenne, a fertőzés rohamos terjedésnek indulna, olvasható a magyarnovenyorvos.hu oldalán. A levéltetű-fertőzés a hajtásvégeken gyenge mértékben tovább emelkedett, olvasható a teol.hu-n.

Az érzékeny meggyfajtákon fokozódott a virág- és hajtásfertőző moníliás megbetegedés, sok az elhalt hajtás és vessző a fákon. Többfelé a meggy- és cseresznyefákon táplálkozik az aranyos virágbogár. A kártevő a májusi cserebogárhoz hasonló levélrágást okoz. Ez utóbbi kártevő befejezte rajzását, most rakja a petéit a talajba a rajzási helyeiken, illetve a környező szántóterületeken.

A gyümölcsmolyok közül továbbra is a szilvamoly és a keleti gyümölcsmoly rajzása a tömeges, a többi kártevőé most gyenge vagy szünetel. Körtefákon és szőlőn a szivarsodró eszelény jellegzetes tüneteit lehet megfigyelni. A dión most fejlődő leveleken már megjelent a szemölcsös gubacsatka kárképe, némely levél a fertőzéstől vöröses árnyalatú színt vett fel.

A szőlőültetvényekben a szárazság kedvez a levélatka-fertőzés további erősödésének. A huszonöt-negyven centis hajtások között sok a gyengén fakadó rügy, melynek részbeni oka az erős atkafertőzés. Megyénkben van olyan ültetvény, ahol megjelent a lisztharmatfertőzés a leveleken. A lisztharmat- és az atkafertőzés blokkolására használt kénnel most jó hatást lehet elérni. A tarka szőlőmoly első nemzedékének a rajzása megállt.