Dunaújvárosi részvétel a Pick Aréna építésében

Szeged 2022-ben Magyarország és Szlovákia közösen rendezi meg a férfikézilabda Európa-bajnokságot, amire a többi között Szegeden is új, multifunkciós csarnok épül.

A Pick Aréna kivitelezése már tart, amelyben részt vesz a dunaújvárosi illetőségű Grabarics Építőipari Kft. is.

A 8300 fős létesítmény alapkövét tavaly novemberben tették le – ezen többek között részt vett a csapat dunaújvárosi kapusa, Mikler Roland is – a régi városi stadion helyén, a Felső Tisza-parton. A BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. beruházásában a sportcsarnok mellett a többi közt egy kétpályás edzőcsarnok, valamint akadémiai célokkal egy kollégiumi részleg is megépül. A közbeszerzés nyertese a West Hungária Bau Kft., a szerződés értéke 35 milliárd forint, amire a kormány biztosítja a forrásokat. A munkálatokban részt vesz a Grabarics csoport is, a napokban közösségi oldalukon közölték: a Grabarics Építőipari Kft. vasbetont előregyártó üzeme, a Grabarics Vasbeton nyerte el a szegedi Pick Aréna Szeged multifunkcionális sportközpont komplett előregyártott szerkezetének gyártását és helyszíni szerelését. A létesítmény szerkezete idén év végére készül el.

A 8300 fős létesítmény a 2022-es Eb egyik helyszíne lesz

– Egy 8300 férőhelyes aréna fog megépülni úgy, hogy az arénában a mobillelátós alsó karéjrészt el lehet tolni, és kétpályás edzőlehetőséget lehet biztosítani a fiataloknak – mondta korábban a projektről Bardóczy Gábor, a 2022-es férfikézilabda Európa-bajnokság kormánybiztosa a Sport TV Mai Helyzet című műsorában. – Mellette épül hozzá egy kétpályás edzőcsarnok, illetve a kézilabda-utánpótlásra is gondolva egy akadémiai, kollégiumi részleg is lesz, ahol több mint 30 gyereket tudunk majd elszállásolni bentlakásos formában. Úgyhogy minden körülmény és lehetőség adott lesz, hogy a továbbiakban is sikeres legyen a sportág Szegeden – tette hozzá.