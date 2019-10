Dunaferr szakmai nap: információáramlás

A tanulók és a vállalatok számára is előnyös együttműködésről van szó

A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Dunaferr Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája szakmai heteket tart, ezen a héten a csőszerelők és a szerkezetlakatosok képzését segítik elő a szakemberek.

Baráth Artúr, az iskola igazgatója tájékoztatta lapunkat arról, mi is a lényege a szakmai hetek sorozatnak.

– Tizenkét szakmát oktatunk az iskolában, és a rokonszakmákat párosítjuk, amikor a szakmai heteket tartjuk. Ez már négyéves hagyomány nálunk. A lényege, hogy külső cégek mutatkoznak be a tanulóinknak, és ismertetik a különböző szakmákat. Ilyenkor sok gyakorlati tudnivalót sajátítanak el a diákok. A vállalatok tanítanak és toboroznak is – tájékoztatott Baráth Artúr.

A vállalatok szívesen jönnek a Dunaferr iskolába

Az igazgatótól megtudtuk, a szakmai hetek azért is jöttek létre, mert hatékonyabb idehozni a cégeket, mint a tanulókat elvinni a gyárakba.

– Az előadások reggel nyolc órától 13 óráig tartanak, és világcégek szakemberei oktatják a diákokat. Az előadások interaktívak, tehát ha valaki kérdést tesz fel, azt akkor alaposan kivesézik – tudtunk meg lényegi dolgokat a szakmai hetekkel kapcsolatban az iskola igazgatójától.

Arra a kérdésünkre, hogy akár a külsős cégek, akár a tanulók hogyan fogadják a programokat, Baráth Artúr elmondta, mindkét oldalról pozitív a hozzáállás. A cégek tudják, hogy számukra fontos az utánpótlás-nevelés, a diákok pedig szívesen szereznek különleges szakmai tapasztalatokat.