Drága az élelmiszer, a hússal a lista élén

Aki rendszeresen vásárol, tapasztalhatja, hogy tovább emelkedtek az alapvető élelmiszerek árai, így a sertéshúsért, a burgonyáért, az almáért, a felvágottak­ért többet kell fizetni. Mindennek természetesen elfogadható oka van, de ez nem könnyíti meg a háziasszonyok dolgát.

Az élelmiszerek ára 5,4 százalékkal nőtt, ezen belül az idényáras élelmiszereké (burgonya, friss zöldség, gyümölcs) 21, a liszté 12, a péksüteményeké, kenyéré 6,7 százalékkal magasabb, mint egy éve a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint. Ezzel szemben a tejé 7,2, a cukoré 3,9 százalékkal alacsonyabb lett.

A legnagyobb mértékben a sertéshús ára emelkedett – több mint húsz százalékkal –, ennek okáról már többször is írtunk. Az afrikai sertéspestis (ASP) járvány miatt még további emelkedésre lehet számítani az év hátralévő részében, a Magyar Húsiparosok Szövetsége adatai szerint.

Sertéshúst ilyen drágán még sose vásárolt külföldről a hazai húsipar, az import kilónkénti ára közelít a hatszáz forinthoz. Egy év alatt majdnem harminc százalékos volt a drágulás, és a trend az afrikai sertéspestis miatt valószínűleg folytatódik a következő hónapokban is.

Jelentősen elmaradt a várttól tavaly a hazai burgonya- és vöröshagymatermés, és ez nagyban érezteti hatását a fogyasztói árakban megyénk üzleteiben, piacain. Ahogy fogynak a készletek az árak újból emelkednek. Nem egy helyen a krumpli kilójáért elkérik a háromszáz forintot, a vöröshagymáért a 260 forintot. Az import pedig tovább növelheti az árat.

– Nem csak az árával van bajom, hanem azzal is, hogy olyan rossz minőségű a burgonya, hogy egy kilónak közel a harmada a kukába kerül, mondta Pintér Béláné, aki gyakorló háziasszonyként hol a piacon, hol a zöldségesnél vásárol. Amikor elkezdjük hámozni, belül fekete foltos a termék. És a vöröshagyma, fokhagyma minősége is gondot okoz. A vöröshagymák közül sok a belül rothadt, ami kívülről nem látszik, a fokhagymagerezdek pedig szintén betegek, de ez csak akkor derül ki, amikor pucolni kezdi az ember.

Nemcsak a burgonya és a vöröshagyma, de a sárgarépa, a petrezselyem, a zeller, a sütőtök, de még a savanyú káposzta is drágább lett a múlt évihez képest. A gyümölcsfélékről – alma, körte, dió – nem is beszélve. A termelők azt mondták, részben a száraz időjárás tehet róla, de a szűkülő kínálat és nagyobb kereslet miatt plusz árat is tettek rá az árusok.

Az alma ára szinte folyamatosan magas, így január felé pedig már fogynak a készletek a tárolókból is. Négyszáz forint alatt alig lehet egy kiló almát venni, és a helyzetet nem könnyíti meg, hogy a narancsért, a mandarinért és a banánért is közel ötszáz forintot kell fizetni.