Beköszönthet az okosdobozok kora?

A különböző iparágakat eltérően érintette a járvány miatt kialakult helyzet: volt, ahol kevesebb csomagolóanyagra volt szükség, de volt, ahol a tavaszi „karantén-zárás” miatt a megszokott mennyiség sokszorosára nőtt az igény. Ilyen terület volt például az e-kereskedelem és az FMCG szektor. Összességében elmondható, hogy a járvány a csomagolóiparban is fokozott hatékonyságot követelt meg, és ez még inkább az innováció felé terelte a gyártókat.

A fenntarthatósági célok, az online értékesítés ugrásszerű megnövekedése, a vevői igények és a logisztikai láncok változásai már évek óta olyan folyamatokat generáltak, amelyek átírták a csomagoló- és papíripari trendeket. „A csomagolóanyagok terén a koronavírus-járvány inkább erősítette, mintsem visszavetette az innovációs folyamatokat. A kialakult helyzet ugyanis még inkább előtérbe helyezte a hatékonyság növelését célzó igényeket az ügyfeleink oldaláról, és ezekre nekünk is új, innovatív válaszokat kellett adnunk” – nyilatkozta Seenger Viktor, a Prinzhorn-Csoporthoz tartozó Dunapack Packaging Technical Key Account Managere. A hazai csomagolóanyag-gyártás több mint felét előállító Dunapack tavaly több mint 140 ezer tonna csomagolóanyagot gyártott le, és ezt a számot várhatóan idén is tartani fogja.

Polckész csomagolás: 50%-kal gyorsabb termékkihelyezés

A Dunapack szakemberei úgy látják, hogy a hagyományos „papírdobozok” kora lejárt. Ennek fő oka, hogy a csomagolóanyag ma már egyszerre több funkciót is be tud tölteni. Például egyre inkább része a dizájnnak, a termék imázsának, a marketingnek. Másrészt a csomagolás az ellátási láncokban a logisztikai és termékkezelési folyamatokban is javíthat a hatékonyságon, hozzájárulhat a költségek csökkentéséhez. „Míg régebben a csomagolóanyagok elsődleges feladata a termék védelme volt, ma már ez csupán egy a sok közül. A gyártási technológia fejlődése lehetővé tette például a „polckész” dobozok gyártását, amelyek azonnal az áruházi polcokra kerülhetnek, és az eladást is segítik. Ez az árufeltöltés idejét akár 50%-kal is csökkentheti” – foglalta össze a szakember.

Okosdobozok: 40%-kal több termék fér el raklapon a korszerű csomagolásban

A hatékonyságjavulási törekvések a szállítás és logisztika terén is megjelennek, ahol azt is modellezik, hogy miként lehetne minél több terméket, minél kisebb helyen, minél kevesebb papíranyagot felhasználva raklapra helyezni és elszállítani. Ezen a téren akár 40%-kal jobb helykihasználtságot is sikerült elérni. Ezek mögött a fejlesztések mögött jelentős mérnöki, kutatói és elemző munka áll, és már 1%-os hatékonyságjavulás is hatalmas költségcsökkentést eredményezhet a szállításban. „A cél az, hogy csökkentsük az anyagfelhasználást és egyre több funkcióval ruházzuk fel a csomagolóanyagokat. Ha úgy tetszik, lassan beköszönt az okosdobozok kora” – tette hozzá Nagy Zoltán, a Dunapack konstrukciós vezetője.

Koronavírus: virtuális valóságban terveztek

A logisztikában és ellátási láncban bekövetkezett változások hatására már a virtuális valóságban is készítenek 3D-s csomagolásterveket. Ezáltal a különböző látványtervek könnyen összehasonlíthatóak, anélkül, hogy akár egy gramm papírt is felhasználnának. „A virtuális technológia a koronavírus-helyzet alatt különösen megkönnyítette az ügyfelekkel történő egyeztetést, hiszen fizikai érintkezés nélkül is képesek voltak ellenőrizni a prototípust. Mindez a jövőben még általánosabbá válhat, nemcsak azért, mert gyorsabb mint legyártani egy próbaverziót egy csomagolásból, hanem költséghatékonyabb és „zöldebb” megoldás is” – hívta fel a figyelmet a szakember.

A Prinzhorn Csoportról

A 16 országban 9.800 főt alkalmazó Prinzhorn Csoport az újrahasznosító-, papír- és csomagolóipar európai piacvezetői közé tartozik. 1,9 milliárd eurós éves forgalmával e szegmens harmadik legmeghatározóbb vállalata Európában.

Az osztrák családi tulajdonban lévő, bécsi székhelyű Prinzhorn Csoport három üzletágból áll: Dunapack Packaging (hullámkarton csomagolási megoldások), Hamburger Containerboard (hullámalap-papír gyártás) és a Hamburger Recycling (másodlagos nyersanyagok gyűjtése és kereskedelme).