Az EURO árfolyama az árfolyamkeresőkben

Az EURO árfolyama talán az egyik legkeresettebb adat az árfolyamkeresőkben. A napi árfolyamokat sokan árgus szemmel figyelik, hiszen rengetegen vannak, akik euróban kapják a fizetésüket, esetleg érdekeltek devizautalásban. Számukra egyáltalán nem mindegy, hogyan is áll az euró, és mikor érdemes venni vagy eladni. Az árfolyamkeresőkben a napi árfolyamokat találhatjuk, melyet akár naponta többször is érdemes ellenőrizni. Jó azonban, ha tudjuk, hogyan is érdemes használni az árfolyamkeresőt, mondjuk az euro tekintetében, a Hitelmindenkinek.hu utána járt ennek.

Az árfolyamkeresőket egyrészt pénzintézetekre, másrészt adott pénznemekre is szűrhetjük. Érdemes itt kiválasztani az eurót, így az összes olyan pénzintézet adata megjelenik, amely euró vonatkozásában érdekelt. Mindenképp figyeljünk arra, hogy valutáról vagy devizáról van szó, mert egyáltalán nem mindegy. Egyes árfolyamkeresők estében olyan bank adati is feltüntetésre kerülnek, melyek már nem léteznek, így a dátumit is nézzük meg, hogy az adott árfolyam melyik napra vonatkozik. Sokszor a nagyon kedvező árfolyamok megtévesztőek lehetnek, hiszen a bank már rég nem foglalkozik valutával és devizával.

Miért használjuk EURO váltás előtt az árfolyamkeresőt?

Amikor be szeretnénk váltani az euróban kapott fizetésünket, esetleg utazás előtt állunk, és euróra van szükségünk, nincs más dolgunk, mint felkeresni egy váltót, és váltani. Igen ám, de a váltók EURO árfolyamai nem egységesek. Az EURO árfolyam pénzintézetenként és váltónként eltérő lehet, így mindenképp érdemes váltás előtt utána járni, hogy hol éri meg legjobban a vétel vagy az eladás az euró tekintetében. Sokan persze erre csak legyintenek, hogy de csak pár forintról van szó, hiszen az egyes bankok közötti eltérés a vételi vagy az eladási árban maximum 10 forint.

Ez valóban így van, és ha kis összegű váltásról van szó, akkor elhanyagolhatónak tűnhet az eltérés, ám nagyobb összeg esetén több ezer forint eltérés is lehet egyes váltók között. Érdemes az árfolyam kalkulátorokat is használni, ami megmutatja, hogy hol mennyi eurót kapunk a pénzünkért, vagy épp mennyi forintot az eurónkért. Az előrejelzéseket is érdemes figyelni, hiszen egyáltalán nem mindegy, hogy mikor váltunk. Ha gyengülés várható a forint tekintetében, akkor érdemes előbb elvégezni a váltás, ha pedig erősödés, akkor célszerű kivárni, amíg jobban járunk a váltással.

Az EURO árfolyam előrejelzése – segíthet az árfolyamkereső?

Az EURO árfolyam előre jelzése nem könnyű feladat, tapasztalt elemzők végzik, és számos tényezőt vesznek figyelembe. Mielőtt eurót váltunk, vagy utalunk, érdemes utánajárni, hogy mi várható a következő időszakban az euró tekintetében. Az árfolyamkeresők közül akadnak olyanok, melyek az elmúlt időszak napi árfolyamaiból grafikont készítenek, melyeken látszanak az árfolyammozgások. Ezek segíthetnek eldönteni, hogy mi várható a következő napokban, ám készpénznek nem vehetjük őket. Az árfolyamkeresők leginkább abban lehetnek a segítségünkre, hogy az EURO árfolyamát napi szinten ellenőrizhessük.