Amikor e sorokat leadom az ügyeletes szerkesztőnek, 15 óra múlt alig tíz perccel. Pusztán csak azért érdemes mindezt rögzíteni, mert (meg)lehet a járványhelyzet újra és újra átír mindent. Hétfőn reggel a fejben lapozható kockás füzetemben rögzítettem egy idilli állapotot a Fabó Éva Sportuszodában. A 33 méteres nagypályán mindössze négyen tempóztunk. Életemben először, végre, csak az enyém lehetett a versenyhelyzetben a legjobbaknak kijáró négyes pálya. Mell víz alatt még ment, oké, akkor a tüdővel nincs gond. Bő fél óra gyorsúszásnak álcázott mozgásforma után döbbentem rá: amit épp gyakorlok, az merő extraluxus.

A krumplis standdal szemben: csokinyuszik. Érintetlenül

Itt van egy felújított uszoda, amely alig üzemelt fél esztendőt, és ismét bezár, a jelenlegi ismereteink szerint akár több hónapra is.

„Kérem hagyja el a járművet, és erre figyelmeztesse utastársait is, az ajtók záródnak!” – gyerekfejjel a kötelezően kiadott budapesti színházi látogatások alkalmából rendre ezen nevettünk a kortársakkal a metrón. A fent idézett békávé-felhívás kedden délutántól fokozottan érvényes. Eddig számos szempontból extraluxusban éltünk, sokunk számára is döntő kérdést jelentett, hogy melyik helyi diszkontban lesz olcsóbb az extraszűz olíva. Napok alatt átértékelődtünk, és átértékeltünk szinte mindent, az oktatástól a napi túlfogyasztásig bezárólag. A hétfői négyes pálya után idős édesanyámnak vásároltam. A pultokon némi hiány, de korántsem háborús helyzet. A fogyatkozó krumplis standdal szemben három méteren magasodtak a csokinyulak. Érintetlenül.

Egy kiváló ismerősöm azzal fogadott: ha kicsit is bölcsek vagyunk, a járvány lecsengése után levonjuk majd a tanulságokat. Meglehet, ám a történelmi példák nem ezt bizonyítják. A spanyolnátha néven ismert influenzavírus az első világháborút követő két évben több mint 50 millió áldozatot szedett, többségét a háborúban meggyötört Európában. Az öreg kontinens viszont nem igazán bizonyult tanulóképesnek, 1939-ben elkezdődött a második világégés… A legjobb virológusok és hálózatkutatók szerint két héten belül tetőzik a járvány, utána eldől: merre tovább: addig is, az ajtók záródnak.