Alkalmazkodniuk kellett a megváltozott körülményekhez

Az autógumiabroncs-gyártó ágazat mind a négy magyarországi gyárral rendelkező szereplőjét megfogta a koronavírus, írja a Világgazdaság. Dunaújváros térségének meghatározó vállalata, a Hankook Tire Magyarország Kft. kéthetes állás után április 14-én indította újra a termelést.

Tekintettel az európai és magyarországi koronavírus-helyzetre, a Hankook Tire Magyarország Kft. az eredetileg április 7-ig tervezett leállást április 13-ig meghosszabbította, a termelés 14-én indult újra. Kiemelték, hogy a cég számára elsődleges fontosságú a munkavállalók egészsége és biztonsága, ezért a vállalat továbbra is fenntartja az egészségvédelmi rendelkezéseket, mint a maszkok biztosítása, szigorított higiénés rendszabályok előírása, rendszeres fertőtlenítés a telephely teljes területén, extra buszjáratok forgalomba állítása és az étkezési rend átalakítása, a munkavállalók adekvát tájékoztatása és oktatása. Jelezték, hogy a korábban bevezetett megelőző rendelkezések továbbra is érvényben vannak, úgymint a külföldi utazások korlátozása, illetve a szállítmányozás beléptetésének szigorú ellenőrzése is.

A Hankook rácalmási gyárának dolgozói – ők mintegy háromezer-háromszázan vannak – a leállás alatt fizetett szabadságon voltak. A cég jelezte, hogy a munkavállalók rendelkeznek a törvény által előírt (időarányos – a szerk.) hét, saját döntés szerinti szabadnappal. Ha ezek teljes egészében elfogynak, akkor az állásidő fennmaradó részére az alkalmazottak a munkarend szerinti munkanapokra az alapfizetésnek, illetve a besorolásnak megfelelő juttatást kapják. Az évi mintegy 19 millió darabos kapacitású, ezzel Európa egyik legnagyobb abroncsgyártó üzeme kilátásba helyezte, hogy a fejlemények függvényében további intézkedéseket hozhat.

A koronavírus-járvány átírja az idei esztendő termelési mutatóit is

A rendelkezésre álló adatok szerint a Hankook Tire Magyarország Kft. 2018-ban mintegy 215 milliárd forint nettó árbevétel mellett 50 milliárd forintnyi adózott eredményt realizált.

A Világgazdaság információi szerint a csaknem 900 dolgozót foglalkoztató gyöngyöshalászi Apollo Tyres Hungary Kft. is felfüggesztette a működését. Az indiai hátterű vállalat 2017-ben kezdett termelni, és ezidáig még nem futott fel. A korábbi cél évi 5,5 millió személyautó-, illetve további 675 ezer teherautó-abroncs gyártása volt.

Nemes Attila, az 1200 főt foglalkoztató nyíregyházi Michelin Hungária Kft. gyárigazgatója a Világgazdaságnak arról beszélt, hogy eddig nem változott a főleg felső kategóriás személyautó-abroncsok gyártásával foglalkozó cég üzletmenete, a normál húsvéti állás viszont az idén két nappal hosszabb volt. A termelés volumenét és összetételét is a módosuló vevői igényekhez igazították. Más, nyugat-európai gyárakat kiszolgálóegységeiket átmenetileg leállították. Arra törekszenek, hogy amint azt a gazdaság lehetővé teszi, teljes kapacitással tudjanak újraindulni. A gyárigazgató elmondta, hogy biztosítani akarják a munkatársak megélhetését, jelenleg a tavalyi és idei szabadságok kiadásával kezelik a helyzetet. Kiemelte, hogy az erre az évre szóló célkitűzéseik már nem érvényesek, de a teljes képet még nem látják. A korlátozások nem tarthatnak örökké. Meg kell tanulni együtt élni az új helyzettel, mert a koronavírus nem fog eltűnni a korlátozások megszűnése után sem.

A Bridgestone Tatabánya Termelő Kft.-nél ugyancsak 1200-an dolgoznak. A kibocsátás 2018-ban 4,9 millió darab volt, ezt tornásznák fel idén 7,2 millió darabra. Ez azonban bizonytalanná vált, miután március utolsó hetében belassult a termelés, majd le is állt.

A gumiabroncsipar a magyarországi gazdaság egyik legdinamikusabban fejlődő ágazata. A szektorban foglalkoztatottak száma közvetlenül mintegy hatezer, közvetve pedig több mint tizenöt ezer. A Magyar Gumiabroncs Szövetség becslése szerint a gumiabroncs-iparág a GDP 1,5-2 százalékát állítja elő, az értékesítés összege tavaly meghaladta az 530 milliárd forintot.

Autógyártás nélkül azonban „nincs” gumiabroncsgyártás sem. Szerencsére éledezik a hazai autóipar is. A héten kis kapacitással újraindult az Audi, készen áll a Suzuki, amely április 27-re tervezi az indulást és az Opel üzeme is, április 28-án pedig a Mercedesnél is kezdhetnek.

Szakemberek szerint Magyarország számára a nagy autógyárak újraindulása makrogazdasági szinten, és a kiépült beszállítói kör túlélése érdekében is fontos, hiszen az elmúlt években a teljes magyar GDP 4-5 százalékát adta a járműgyártás.

