Adóváltozásokról tájékoztattak

Az adótörvények 2020. évi változásai címmel tartottak a városi kamara szervezésében tájékoztató rendezvényt a székház konferenciatermében szerdán, ahol nem sok üres széket lehetett látni.

A helyi kamara rendszeresen szervez hasonló előadásokat, ahol a Nemzeti Adó- és Vámhivatal illetékesei adnak részletes tájékoztatást az aktuális tudnivalókról – az előzőre októberben került sor. Most az adóeljárást érintő jogszabályváltozásokról, a járulékokat, hozzájárulásokat, szociális hozzájárulási adót érintő módosításokról, az általános forgalmi adót érintő változásokról hangzottak el előadások. Aki lemaradt az előadásról, illetve írásos összefoglalót is igényelne az idei változásokról, hamarosan kezébe veheti a városi kamara 2020 című kiadványát, amelyben a NAV által összeállított anyagot is olvashatja sok más mellett.