A világpiac diktálja a piaci tempót, így nőnek az árak

Az utóbbi hetekben, hónapokban a különböző médiumokban – de a közbeszédben is – állandó téma a gabona, ebből következően a kenyér és általában a pék­áru árának alakulása. Írásunkban ezt a témát szeretnénk – a teljesség igénye nélkül – körbejárni.

Előrebocsátom, nem vagyok közgazdász, sem agrármérnök, azonban az utóbbi időben több szakemberrel beszéltem, akik igencsak tisztában vannak azzal, miért is emelkedik, emelkedhet a kenyér ára.

Az első tisztázandó kérdés az, hogy sokan ezért a kormányt teszik felelőssé, pedig ez nem így van. A gabonafajtáknak világpiaci áruk van, amit leginkább az Egyesült Államok és Kína gazdasága befolyásol, döntő az árak kialakulásában, hogy ebben a két államban milyen a gabonatermés, és az is, hogy milyen mennyiségi igényük van, importálniuk kell, avagy exportálniuk. A búzánál ezek döntő szempontok a világpiaci ár kialakulásánál.

Ha a dunaújvárosi központú Pentele Mezőgazdasági Zrt. helyzetét nézzük, akkor azt láthatjuk, a gabonáik nagy részét külföldön értékesítik, a magyar piacon igazán csak a kukoricával vannak jelen, két nagy felvásárlójuk a dunaföldvári Pannonia Bio Zrt. és a szabadegyházi Hungrana Kft.

Márkli János, a Pentele Zrt. ügyvezetője korábban lapunknak elmondta, a búza világpiaci árának jelentős emelkedése nekik jól jön, mert így az idén is a közepes mennyiségű és minőségű termés ellenére szép haszonnal zárnak majd. Hozzátette, ami nekik jó, az nem mindenkinek az. Elsőként említette az állattenyésztőket, hiszen a takarmánygabona ára is alaposan megemelkedett, vagyis ez a húsárakra is kihatással lesz, ugyanúgy, mint a búza áremelkedése a pékiparra.

Markovics Zsolt, az Equilor Befektetési Zrt. árupiaci szakértője az agrarszektor.hu-nak kifejtette, a világon mindenhol jelentős problémák vannak a terméssel, a legfrissebb előrejelzések szerint jóval kevesebb lehet a betakarított búza mennyisége az aratás végeztével, mint amire előzőleg számítottak, a világban előforduló természeti anomáliák miatt.

A szakember kiemelte, Magyarország minden évben jóval több búzát termel, mint amit itthon fel tud használni, ez idén is így alakult, ezért az áru jelentős része külföldre megy, az exportárak pedig nagyban befolyásolják az itthoni piacot is. Nyugat-Európában is igény lesz a jó minőségű magyar búzára, és ez a hazai árakat is feljebb tolja.