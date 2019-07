A nyár minden finomsággal megterítette az asztalát

Nem is tudom, mit ennék… – nyitogatjuk tanácstalanul a hűtőszekrény ajtaját. Meleg van, legszívesebben átváltoznánk valami vízben tanyázó élőlénnyé, hogy az evésre gondolni se kelljen.

Ugyan kinek van óhajtása vastag, zsíros ebédekre, nehéz, fűszeres vacsorákra? Laza salátákat, párolt zöldséget, hűtött gyümölcsöket ennénk, s ha a szem azt kívánja, akkor a test is, mert – ha nem tudnánk – így üzen a szervezetünk, mire van szüksége. E portékáknak pedig legnagyobb gyönyörűségünkre most van a szezonja, olyan bőséges a piaci felhozatal, hogy hirtelen a másik végletben sopánkodunk: „Nem is tudom, mit vegyek.”

A nyár megterítette asztalát a piaci standokon. Ha elég szemfülesek vagyunk, igazi salátacsodát kreálhatunk, ágyát a fejes saláta adhatja, amibe negyedelt-nyolcadolt paradicsomgerezdeket, kígyóuborka-kockákat halmozunk, hozzákeverünk egy feldarabolt krinolint, pár darab olívabogyót, csak a látvány kedvéért néhány szem kukoricát, és rámorzsolunk egy kis fetasajtot (és hűthetjük is a sört, fröccsöt, mert ez a saláta bizony úszni akar…). Ritka saláta-alapanyagokat is kaphatunk, rukkolát, céklalevelet, bébispenótot, zellerszárat, amikből egészen ízletes és pikáns egyveleget komponálhatunk, s ehhez a hús már nem is kívánkozik.

A levest nem igazán óhajtjuk ilyenkor, bár a hideg paradicsomlevesre vagy a krémes gyümölcslevesre nem mondanánk nemet. A hozzávalókat bőséggel kínálják a piacon: áfonya, dinnye, egres, málna, szeder, a-tól z-ig minden kapható. Tarthatunk akár gyümölcsnapokat is, és nem ördögtől való, ha csupán őszibarack és Parenyica sajt az ebédünk.

Régvolt nyarak emlékei

Sokat emlegetett nagyikám mondta mindig (pedig neki hűtőszekrénye sem volt, a kútba belógatva tartotta hidegen az ételt), azt edd lelkem, amit megkívánsz. E nagy engedékenység főleg nyaraláskor esett jól, amikor is nem kellett nekem a galambragut (!) megkóstolnom sem, ebédelhettem hecsedlilekvárral kent kenyeret. A reggeli gyakorta volt a karéj kenyér, s

hol a szilva-, hol a cseresznyefa alá terelt vele, vagy a rózsavessző kerítéssel akkurátusan elzárt szőlősbe engedett – jóllakni.

Nem szaporítjuk a szót, hiszen a zöldségekig el kell jutnunk, hogy a kempingezés után megtöltsük a hűtőt. Répa, gyökér, fejes és kelkáposzta most a standok standardjai – kifogyhatatlannak tűnik a készlet, s mindig garantált a kellő utánpótlás. Ilyenkor hálálkodhatunk, milyen gazdag helyre születtünk. Vajbab, karalábé, tök, olyan gusztusosak, hogy látványukra elcsábulunk, s már azon lamentálunk, hogyan pároljuk, mivel töltjük. Az sem baj, ha főzelék lesz belőle, kevéske pörkölttel. (Vagy inkább sokkal.)