A Ferrobeton támogatja a dolgozók törekvéseit, képzését, előmenetelét

A Ferrobeton szakszervezetének vezetőivel beszélgettünk arról, milyen a dolgozók megítélése a cégről, milyen munkahelynek tartják, milyen lehetőségeket biztosít számukra?

A szakszervezet létszáma száz fő körüli, ez mintegy 25 százalékos lefedettséget jelent – tudtuk meg Elek Józseftől, a szakszervezet titkárától. Ő harminc éve dolgozik a Ferrobetonnál, jogelődjénél kezdett mint tanuló. Aztán szakmunkásként dolgozott, majd továbbtanult, jelen pillanatban az egyik üzem vezetője. Saját magát is példaként hozhatja fel: aki igényli, van lehetősége a továbbtanulásra, támogatják is, és előreléphet a cégen belüli pozíciókban, fizikai dolgozóból a vezetői szintekre.

Két éve a szakszervezet titkára, nyugdíjba ment az elődje, az akkoriban megtartott választáson alakult ki a szakszervezet mai vezetése. Abban az időben alacsonyabb volt a szakszervezeti tagként dolgozók részaránya, 13 százalék körüli. Szerencsére akkor is megvolt a tíz százalék fölötti támogatottság, ami a kollektív szerződés kötéséhez szükséges. Hiszen a Ferrobetonnál létezik kollektív szerződés is. Szorosan együttműködnek az üzemi tanáccsal, ez segít abban, hogy a két érdekképviselet együtt a dolgozók száz százalékának képviseletében léphessen fel. Az érdek­érvényesítésben segít, hogy a szakszervezetnek erősebbek a jogosítványai. Ugyanakkor a szakszervezeti titkár azt is hangsúlyozza, hogy ugyan vannak olyan témák, amelyekben le-lepattannak a vezetésről, de a megbeszéléseik során többnyire nem támadásba ütköznek, hanem támogatást kapnak. Meg kell találniuk a megfelelő formát, az adott esetben miként kommunikáljanak, hogy célt érjenek el vele. Jelenleg a munkahelyi, elsősorban irodai szelektív hulladékgyűjtésről folynak a tárgyalások, dolgozói kezdeményezésre.

Az üzemi tanács elnöke Némethné Szauter Barbara, aki a betonacél-üzem főművezetője, hat éve dolgozik a cégnél. Előkészítő művezetőként kezdte, három év után kapott lehetőséget az üzem élére állni. Úgy látja, a munkavállalóknak nagyon fontos, hogy gazdaságilag erős, biztos lábakon álló cégnél dolgozhatnak. A megrendeléseket nemcsak az idei évre, de a következő évre, vagy akár hosszabb távra is biztosítottnak látják. Érzékelik, hogy mind a gazdálkodás, mind a munkaellátottság tekintetében az építőipar élvonalába tartozó cégnél dolgoznak. A fizetést minden hónap negyedik munkanapján megkapják. A különböző juttatások is átláthatók, stabilak. Ez is hozzájárul ahhoz, hogy nemzedékek dolgoznak ott, húsz-harminc éves munkaviszonnyal találunk az üzemekben munkavállalókat. Ezt úgy lehet értékelni a szakszervezeti vezető szerint: szeretnek ott dolgozni az emberek.

Belső szervezésben rendszeresen indulnak képzések, főként darus és targoncás, közelmúltban volt egy Lean képzés is, amelyben csoportvezetők vettek részt. Az Ipar 4.0 lehetőségeire, kihívásaira is felkészül a cég. A fizikai és szellemi dolgozóknak is folyamatosan van lehetőségük fejlődni. Van olyan középvezető, aki korábban a soron dolgozott mint fizikai dolgozó. És van most is olyan, aki a munkája mellett vállalta, hogy elvégzi azt a végzettséget adó iskolát, amivel középvezetői pozíció várja, sőt akár tovább is léphet majd. A vállalat előszeretettel belső körben hirdeti meg először az előrelépési lehetőséget biztosító állásokat, a helyi munkavállalóknak adnak először lehetőséget, ha bármilyen pozícióba keresnek embereket. A helyismeret és a tapasztalat nagy előny.

Megerősíti az előbb elmondottakat Kovács László, a szakszervezet titkárhelyettese is. Több mint tizenhat éve dolgozik a Ferrobetonnál. Amikor kikerült az iskolából, magasépítő technikusként kezdett dolgozni az építőiparban, de három hónap után a Ferrobetonnál kötött ki, szimpatikus volt számára, hogy fix a munkaidő, biztosított a jövő, stabil lábakon álló céghez ment. Mint minőségellenőr kezdett a gyárban, azonban neki is volt lehetősége az előrelépésre. Előbb egy üzemnek volt az üzemvezetője, majd a teljes feszítettelem-gyártó részleg főművezetője lett, jelenleg az infrastruktúra projektmenedzsere.

Azt teszi hozzá az előtte megszólalók által elmondottakhoz: a Ferrobeton – ahogy az anyacég, az ír központú CHR-csoport is – gondosan odafigyel a megfelelő munkakörülmények megteremtésére, a dolgozók biztonságára, a munkavédelemre, a munkavégzést segítő ergonómiai megoldások alkalmazására. Az építőiparban nehezek a munkakörülmények, a Ferrobetonnál azonban a négy évszakban nagyjából azonos munkakörülményeket tudnak biztosítania csarnokokban történő előregyártás következtében, és a munkaidő sem változó. Az alkalmazott technológia is egyre jobban kíméli az ott dolgozókat.

A Ferrobeton népszerűsíti az egészséges életmódot, tavaly olyan felhívást indítottak, mint a „ki tekeri a legtöbb kilométert biciklivel?” Sokan csalatkoztak hozzá. A cégnek van egy kispályás focicsapata is, harmadik éve indulnak az országos Infrastruktúra Kupán, amit a Ferrobeton is támogat. Így a felkészülésüket, a mezek beszerzését is, képviselik a Ferrobetont, arra ösztönzik őket, hogy más bajnokságokon is vegyenek részt. Sok lehetőségük van ezen a téren is a munkavállalóknak, a Ferrobeton nem zárkózik el semmilyen kezdeményezéstől, ami sokakat megmozgathat, várják az ezzel kapcsolatos ötleteket.

A szakszervezeti vezetők által elmondottakból az körvonalazódik, hogy a Ferrobeton vezetése valóban munkatársakként tekint a dolgozókra, nem egyszerű beosztottakként. Számos olyan projektet indítottak, amelyek előrelépést jelentettek a munkavédelemben, a munkakörülményekben, klimatizálták az összes étkezőt, folyamatosan zajlik a mosdók, fürdők felújítása. Fűtött, klimatizált targoncákat helyeztek üzembe. Felméréseket indítottak a Ferrobetonon belül, hogy mit szeretnének az emberek, mely területeken látnak fejlődési lehetőséget. Ezek alapján tettek lépéseket, hogy az ott dolgozók jól érezzék magukat munkahelyükön.

A dolgozóknak esetenként lehetőségük van különböző eszközök kipróbálására, akár kézi vagy gépi berendezésekről, akár munkavédelmi felszerelésekről van szó, így ez is szempontként jelenik meg a beszerzésnél. A különböző üzemek dolgozóinak lehetőségük van arra, hogy megnézzék, más üzemekben hogyan zajlik a gyártás, így tanulva egymástól, segítve egymást.

A Ferrobeton vezetése számára kiemelt fontosságú az innováció, hogy hosszabb távon is megőrizze azt a pozíciót, amit a cég és dolgozói kemény munkával elértek a piacon, sőt előre is lépjen. A leszerződött projektek, illetve a sorozattermékek mellett minden évben van egy-két olyan projekt, ami az innovációt szolgálja, tehát fejlesztés, újítás, kísérlet. A Műegyetemmel folyamatosan együttműködnek, például termékeket állítanak elő vizsgálataikhoz. Csak a legutóbbi fejlesztésekről szólva kétféle napelem-tartórendszert fejlesztettek, amelyek alatt parkolók lehetnek. Úszóházak hordozópontonjait gyártották le, ez a kísérlet is pozitívan végződött. Az újításokba bevonják a munkavállalókat is, tervszinten, a projektvezetés szintjén, a fizikai dolgozókat is. Visszacsatolást is kap mindenki: mit értek el, az mennyire lehet sikeres. A sajtóban a szénszálas feszített tartókkal (kiváltva az idővel rozsdásodó betonvasat) kapcsolatban jelentek meg cikkek a közelmúltban, amelynek fejlesztésében a Ferrobeton is szerepet vállal. Azonban van egy másik aktuális, kísérleti stádiumban lévő újítás is, amelyben megpróbálják a hullámlemeztetőt viszonylag könnyű vasbeton, dongaboltozatos elemekkel helyettesíteni, azoknak például a tűzállósági határértéke sokkal jobb, mint az acélnak.

A szakszervezettel együttműködve a Ferrobeton a szabadidős tevékenységekre, közösségi eseményekre is gondot fordít. Az orfűi nyaraló szolgáltatásait a munkavállalók kedvezményesen vehetik igénybe. És megmaradt az építők napja sok évtizedes hagyománya is, a kapcsolódó jutalmakkal. Náluk is van – ahogy a vasműben is – a letöltött idő utáni törzsgárdajutalmazási rendszer, amit igyekeznek is fenntartani.

A céget jellemző családbarát megoldások jól megmutatkoztak a pandémiás helyzetben is, amikor igyekeztek minden munkavállalónak megfelelő megoldásokat kialakítani. Így nemcsak a home office nyílt meg lehetőségként, hanem egyéni munkarend kialakításával, részmunkaidő biztosításával próbálták az egyéni nehézségeket kezelni. A legfontosabb az egészség, hangsúlyozza ebben az időszakban is a gyárvezetés, és ennek megfelelően hetente ingyenes PCR- tesztet biztosítanak, és akin a betegség jelei mutatkoznak, ösztönzik, maradjon otthon, vizsgáltassa ki magát. Így egy gondoskodó közösség részének érezheti magát ebben a helyzetben is, ahogy a dolgos hétköznapokban is egy jól működő kollektíva tagjaként.