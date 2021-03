A Liberty Steel nem tett le a Dunaferr-ről

Többször írtunk már az ISD Dunaferr-rel kapcsolatos aktualitásokról itt a duol.hu-n. Beszámoltunk a magát cégvezetésnek aposztrofáló kör és a szakszervezetek harcáról, és rendre arról is, hogy a munkások már több hónapja nem egyben, hanem két részletben kapják meg a fizetésüket. Szóltunk arról is, hogy a cégvezetős oldal egy új stratégiai partner eljövetelét várja, amely reményeik szerint kihúzza a gyárat a jelenlegi nehéz helyzetéből. Most újabb fejleményhez értünk, mutatjuk a részleteket.

„Az acélipar a jövő egyik stratégiai ágazata. Magyarországnak mindig is fontos szerepe volt ebben az iparágban, de manapság a siker már a nemzetközi együttműködésen is múlik. Ezért tárgyaltunk ma a világ egyik vezető acélipari vállalatának, a Liberty Steelnek a vezetőjével – idéztük Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminiszter február 9-ei Facebook-bejegyzését. A külügyminiszter ekkor Sanjeev Guptával, a Libertyt birtokló Gupta Family Group (GFG) Alliance holdingtársaság tulajdonosával tárgyalt. Információink szerint a Liberty képviseletében szakértők is jártak a dunaújvárosi gyárban. A Liberty és a vasmű tárgyalásairól közölt információkat a portfolio.hu internetes portál a londoni Argus Media témával kapcsolatos cikkére hivatkozva. Azt írják, hogy „a Liberty Steel csoport kivonult a Dunaferr acélgyártóval folytatott felvásárlási tárgyalásokból." A londoni forrásra támaszkodva közölték, hogy a tárgyalásokból való kivonulás összefügghet a Liberty hitelezőjének, a Greensill Capital pénzügyi nehézségeivel, miközben a Liberty Steelnek problémái adódtak a finanszírozás más forrásokból történő biztosításával. A cikk szerint a holding vezetőjének szóvivője a kérdéssel kapcsolatban annyit mondott, hogy a társaság megfelelő pénzügyi forrásokkal rendelkezik, és a friss tőke bevonásáról szóló tárgyalásai jól haladnak. Ezt támasztja alá a szerkesztőségünk birtokába jutott Gupta Family Group (GFG) Alliance által kiadott közlemény is. Ebben azt írják, hogy „a GFG Alliance jelenlegi működésének megfelelő finanszírozással rendelkezik, és a tőkealapjainak bővítésére, hosszabb távú finanszírozási elképzelései terv szerint haladnak. Globális hatékonysági mutatóink azt jelzik, hogy alaptevékenységeink szilárd lábakon állnak. Jelentős eredményeket tudunk felmutatni az acél- és alumíniumipar fellendüléséből, ami azt jelenti, hogy gyáraink teljes kapacitással működnek. A nagy piaci kereslet jelentős pénztöbbletet generál." Információink szerint is a GFG Alliance kellő forrásokkal rendelkezik a jelenlegi működéséhez. A cég világszerte több mint 30 pénzintézettel áll kapcsolatban, és hiteleiket késedelem nélkül törleszti. Legnagyobb vállalatuk, a Liberty Steel Group pedig az elmúlt három esztendőben évről évre növekvő árbevétellel és profittal dolgozott. A GFG fentebb idézett sajtóközleménye ugyan nem említi szó szerint a Dunaferrt, de a szerkesztőségünkhöz célzottan eljuttatott kommüniké azt az üzenetet is hordozza, hogy az álhírekkel ellentétben a cégnek továbbra is határozott célja a dunaújvárosi vasmű megvásárlása.