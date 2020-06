A legjobb mixer és barista tanfolyamot a Bestmixer iskolában találod!

A Bestmixer iskola 12 éve készíti fel azokat a lelkes fiatalokat, akik a vendéglátáson belül a mixer, barista és pincér szakmákban szeretnének elhelyezkedni. Te is gondolkozol, hogy jelentkezel egy mixer tanfolyamra, vagy barista tanfolyamra? Ha a legmegfelelőbb iskolát keresed, megosztunk Veled néhány információt, amelyek a jelentkezőink szerint segítenek a választásban.

A Bestmixer iskola minden nagyvárosban saját oktató központot tart fenn az érdeklődők számára, bármikor ellátogathatsz hozzánk és megnézheted, hol fogsz tanulni. Segítünk megtalálni a hozzád legjobban illő szakmát! A tanfolyamok egész évben folyamatosan indulnak, nem kell hónapokat várnod a jelentkezést követően! A vizsga is ott zajlik, ahol tanultál, nem kell másik városba utaznod, ezzel időt és pénzt takaríthatsz meg magadnak!

Mixer tanfolyam

A fiatalok körében évek óta az egyik legnépszerűbb tanfolyam a mixer tanfolyam. Nem hiába, hiszen a budapesti mixer tanfolyamon egy speciális, egyedileg az oktatásra kialakított, 5 méter hosszú, épített bárpultban tanulhatod meg a mixer szakma rejtelmeit. Ez már önmagában is megnyerő látványt jelent, de ezen felül persze a bárpulthoz tartozó italkínálat is, kb. száz üveg kiváló minőségű alapanyag – pürék, szirupok, alkoholok – áll a Hallgatók rendelkezésére. A Bestmixer iskolában nemcsak az alap koktélokat tanulod meg, hanem azt is, hogyan tudsz Te magad megalkotni egy tökéletes, egyedi italt. Az oktatás 10 – 15 fős csoportokban zajlik, mindig közösen egyeztetett időpontokban, úgy, hogy mindenkinek megfelelő legyen. A mixer tanfolyam után választhatsz kedvezményes továbbképzéseket is, mint a Haladó mixer, Flair, vagy akár a Barmanager tanfolyam. A jó bármixer folyamatosan nyomon követi a legújabb trendeket és fejlesztéseket, így lesz belőle igazán kiváló szakember!

Barista tanfolyam

A barista tanfolyam az utóbbi néhány év legnagyobb sztárja lett a Bestmixer iskolában. Hogy miért? A kávéfogyasztási szokások, a folyamatosan változó igények már megkövetelik, hogy a kávézókban, kávéházakban szakképzett barista szolgálja ki a vendégeket. A Bestmixer iskola barista tanfolyamán folyamatosan lépést tartunk a változásokkal! Olyan kivételes gépparkkal szereltük fel az oktató termet, hogy a Hallgatók mindig a leújabb technológiákkal dolgozhassanak. Jelenleg 3 különböző kávégéppel büszkélkedhetünk, – Lamarzocco Kb90, Victoria Arduino Black Eagle, Nouva Simonelli Appia XT és a 5 őrlővel, köztük a Mythos One és az EK43, ami a manapság oly divatos alternatív kávékészítésnél a baristák körében egy igazi kincsnek számít. A célunk, hogy aki a Bestmixer iskola barista tanfolyamára jelentkezik, a legkorszerűbb gépeken tanuljon és a lehető legtöbbet tudjon gyakorolni. Ha pedig igazán profi barista szeretnél lennél, akkor érdemes a Latte art tanfolyamot is választanod, hogy a különböző minták öntését is megtanulhasd.

Ne érd be kevesebbel és válaszd a legjobbat! Mixer tanfolyam és Barista tanfolyam csak a Bestmixer iskolában.

1055 Budapest, Nagy Ignác u. 19/A.

[email protected]

+36 20 612 1000 | 06 1 215 0574

