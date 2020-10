Új, rendszeres légi járat indult Kína és Magyarország között

A Kína és Közép-Európa közötti áruforgalom gyors, hatékony és akadálytalan újraindítása érdekében közlekedtet heti három járatot Zhengzhouból Budapestre az UTA, az első repülőgép már meg is érkezett a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre. A járatok nemcsak az egészségügyi, a járvány elleni védekezést szolgáló beszerzéseket könnyíthetik meg, hanem a magyar termékek ázsiai piacokra való kijutását is segíthetik – jelentette be Schanda Tamás miniszterhelyettes.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) parlamenti és stratégiai államtitkára a szaktárca közleménye szerint hozzátette: a légi összeköttetés új lendületet ad a kétirányú kereskedelem koronavírus-járvány első hulláma utáni beindításának, a repülőgépek általános ipari és fogyasztási cikkeket, kész- és félkésztermékeket is szállítanak majd. A gépek kiinduló állomása a Kína központi részén fekvő Zhengzhou városa. A visszajáratok a Távol-Keletre értékesített magyar áruk szállítmányozására is lehetőséget teremtenek, ami fontos szempont a magyar gazdaság erősítése szempontjából – fejtette ki Schanda Tamás a közleményben. A járatokat a kínai és közép-kelet-európai kereskedelem fejlesztésével és elősegítésével elsődleges feladataként foglalkozó CECZ cégcsoport tagja, az UTA (Universal Translink Airline) közlekedteti. A társaság a kínai Hainan Airlinestól bérel egy 40 tonnás kapacitású Airbus A330-300 repülőgépet. A légi járat 2020 októberétől 2021 végéig alapesetben heti három alkalommal közlekedik. A heti járatok száma november elejétől január végéig négyre nő. A teljes időszak alatt várhatóan mintegy 170 repülőgép fordul majd meg Kína és Magyarország között.