Színes ceruzákkal zárja a NAV a nyarat

Az adóhivatal is készül az iskolakezdésre, több megyében hozzálátott a papír- és írószer-kereskedések ellenőrzéséhez.

Az ősz közeledtével megvonható a szervezet tavaszi-nyári akcióinak mérlege: a vendéglátásban, az idegenforgalomban néhol még mindig nem magától értetődő a munkaerő bejelentése, a fogyasztók megfelelő kiszolgálása és az adófizetés – hívja fel a figyelmet a Magyar Nemzet cikke.

A szeptemberi iskolakezdés, a szükséges felkészülés nemcsak az iskolásoknak és szüleiknek jelent teendőt, hanem a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ellenőreinek is.

A revizorok több megyében is célba vették a papír- és írószer-kereskedőket. Az adóhatósági vizsgálatok Pest megyében, Somogyban, Zalában és Komárom-Esztergom megyében már tartanak.

A NAV emberei leginkább arra kíváncsiak, hogy a vállalkozások mindenkor átadják-e a nyugtát, a számlát vásárlóiknak, szabályszerűen bejelentették-e alkalmazottaikat, megfelelően használják-e online pénztárgépüket és rendben van-e a készpénzkészletük.

A rendezvényekben és turisztikai eseményekben gazdag nyári hónapok adóhivatali ellenőrzéseire visszatekintve elmondható: a vendéglátás és az idegenforgalom egyes területein még mindig nem számít nyilvánvalónak az adó- és munkaügyi szabályok megtartása.

Jó példa erre a fővárosi bulinegyed idei ellenőrzése. A revizorok a Budapest VI. és VII. kerületében végzett vizsgálatok több mint felénél találtak szabálytalanságot, és számos alkalommal különféle termékek lefoglalásáról is döntés született.

A bulinegyedben még mindig gyakori a zárjegy nélküli alkoholtermékek forgalmazása vagy az, hogy gyengébb minőségű italokat prémium kategóriás üvegbe töltenek át.

Nem hozott sokkal kedvezőbb eredményt a balatoni razzia sem, a tó környékén a revizorok az ellenőrzések több mint negyedénél tapasztaltak alapvető mulasztást. Volt, ahol a nyugta maradt el, de lebukott olyan vállalkozó is, aki feketén foglalkoztatta alkalmazottait, miközben kiug­róan sok volt az online pénztárgépekkel és a készpénzkészlettel kapcsolatos szabálytalanság.

A Formula–1-es hazai futam idején sem tétlenkedett az adóhivatal. A verseny hetében a pályán és környékén tartott vizsgálatok csaknem harmadában derült fény valamilyen szabálytalanságra, legtöbbször ott is a számla, a nyugta átadását mulasztották el, de az is gyakori volt, hogy a vállalkozás nem jelentette be megfelelően alkalmazottját.