Szijjártó Péter: egy teljesen új verseny fog megindulni a világgazdaságban (videó)

Az Unilever Magyarország Kft. 15 milliárd forintos ráfordítással bővíti a háztartás-vegyipari termékeket gyártó nyírbátori üzemet – jelentette be csütörtöki sajtótájékoztatóján Budapesten a külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a járványveszély idején minden eddiginél nagyobb szükség van a nyírbátori gyár termelésére. Regionális gyártási központként Magyarország a térség más országait is ellátja, így 20 millió fogyasztóhoz jutnak el az Unilever belföldön készült termékei.

A tárcavezető a magyar gazdaság iránti bizalom jelének tekinti, hogy két héten belül a negyedik nagyberuházás érkezik az országba.

Az Unilever a gyártás bővítése mellett azt is vállalta, hogy egy kamionnyi fertőtlenítővel segíti a fővárosi Szent László Kórház munkáját a járványveszély idején. Mindez azt is jelzi, hogy a cég nem csupán gyártási helyszínnek, hanem otthonának is tekinti Magyarországot – tette hozzá.

A járvány gazdasági hatásaira utalva üdvözölte azt is, hogy a 300 alkalmazottat foglalkoztató nyírbátori üzemben 30 új munkahely is létrejön a bővítéssel.

Az elveszett munkahelyek pótlása a gazdaság újraindításának döntő eleme lesz, ezért is különösen nagy az új beruházások jelentősége veszélyhelyzet idején – fogalmazott a miniszter.

Értékelése szerint ennek, és az elmúlt 10 év gazdaságpolitikájának köszönhető, hogy a magyar gazdaság kedvező helyzetből indulhat a járvány miatt teljesen átalakult nemzetközi versenyben. Ma még mindenki a nehézségekről beszél világszerte, ám a munkahelyteremtésre építő magyar gazdaságstratégia ebben a helyzetben is sikeres – tette hozzá Szijjártó Péter.

Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője (Fidesz) az Unilever társadalmi felelősségvállalását emelte ki a rendezvényen. Az Unilever nyírbátori gyára – mint mondta – már a járvány előtt is jelentős mennyiséget adományozott a termékeiből a helyi iskoláknak, kórházaknak, szociális intézményeknek. A fertőtlenítőkre ma épp annyira szükség van, mint beruházással létrejövő új munkahelyekre – tette hozzá.

Buss Viktor gyárigazgató a beruházásról közölte, hogy a kapacitásbővítés legkésőbb 2021 első felében befejeződhet. Első ütemben egy 11 ezer négyzetméteres csarnok épül Nyírbátorban 2 gyártósorral, higiéniai termékek és folyékony mosószerek előállítására. Ezt követően 8 ezer négyzetméteres raktárral bővül az üzem, amely így évi 300 millióról 370 millió flakonra bővítheti a gyártási teljesítményét. A felhasznált műanyagok újrahasznosíthatók lesznek, és több száz fa telepítését is vállalták. Az itt előállított termékek kétharmadát külföldön értékesíthetik – közölte a gyár vezetője.

Alberto di Leo, az Unilever Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója a belföldi gyártáson belül a nyírbátori üzemet a legfontosabb egységnek, Magyarországot pedig az anyavállalat kiemelkedő jelentőségű partnerének nevezte. Az Unilever már eddig is több százmillió eurót fektetett be itt – tette hozzá, és azt is közölte, hogy a Szent László Kórház már a jövő héten megkapja a fertőtlenítőszerekből összeállított adományt.

Az 1930-ban létrejött brit-holland Unilever központjai Londonban és Rotterdamban működnek. A vállalat 190 országban értékesít élelmiszert, üdítőitalokat, tisztítószereket, tisztálkodási és kozmetikai termékeket. Alkalmazottainak száma világszerte megközelíti a 170 ezret.

Az Unilever budapesti irodája a cég közép-európai központjaként működik. A magyarországi Unilever Nyírbátor mellett Veszprémben és Röszkén működtet gyárakat, alkalmazottainak száma csaknem 1500.

Az Unilever Magyarország Kft. nettó árbevétele 2017-ben megközelítette a 100 milliárd forintot, 2018-ban meghaladta a 107 milliárd forintot. A cég adózott eredménye ezalatt 2,5 milliárd forintról 3,9 milliárd forintra nőtt a nyilvános cégadatok szerint.