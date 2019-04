Szépen halad az M2-es építése

Elkészült a Vác és az M0-s közötti 19,6 kilométeres szakasz Budapestre vezető oldala, valamint több csomópont. Az M2-es átadása teljes szélességében az ősz folyamán várható.

A tervek szerint szerdán terelik át a forgalmat az újonnan megépült, Vác déli végétől Budapest irányába tartó bal pályára, miután az M2-es autóúton elkészült a teljes pályaoldal – olvasható a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. közleményében.

A fővárost Váccal összekötő gyorsforgalmi út négysávosítása 2017 májusában kezdődött, az új pályaszakaszon – akárcsak eddig – kétszer egy sávon haladhatnak majd az autósok, 60-80 kilométeres sebességkorlátozás mellett – írja a Magyar Nemzet.

A Vác irányába tartó pályaoldal átépítése és ezzel az útfejlesztés teljes szélességében az ősz folyamán készül el.

Az M2-es (korábbi nevén 2/A elkerülő út) két, együttesen 6,2 kilométeres szakaszon négysávosnak épült, míg másik 13,4 kilométeren kettő plusz egy, illetve kétszer egy sávon haladt a forgalom. A főváros északi agglomerá­ciója lakosainak száma azonban jelentősen nőtt, a közutak forgalma megnövekedett, és a váltakozó számú sávok miatt az M2-es igen balesetveszélyes úttá vált.

Zajlanak a munkálatok az M2-es váci térségében is. A gyorsforgalmi út 29-es és 37-es kilométerszelvényei között nemcsak a bal pálya építése fejeződött be, hanem a sződligeti és a meglévő, Vác déli csomópontnál tervezett új hidak, illetve a kapcsolódó felújítási munkák is elkészültek. Az új sződligeti csomópontban megépültek az autóúthoz csatlakozó csomóponti ágak, valamint a Sződ és Sződliget irányába vezető új útszakaszok is. Így a régi sződligeti forgalmi csomópont helyett Budapest és Vác felé fel- és lehajtani a továbbiakban az új csomópontban lehet, 40-60 kilométeres sebességkorlátozás mellett.

Az M2-es további bővítése a parassapusztai határállomás felé még kérdéses. Mint Mosóczi László lapunknak korábban elmondta, a szlovák fél nem kívánja autópályává fejleszteni az M2-es folytatását, ezért a magyar oldalon is marad a kétszer egy sáv Vác és az országhatár között.

Nemcsak az M2-esen dolgoznak a munkagépek, hanem a 2-es főúton is folytatódnak a munkálatok. Alsó-Göd és Dunakeszi-gyártelep között épül egy 2,5 kilométeres átkötés a településeken átvezető régi 2-es és az M2-es között. Ez összesen három új felüljáróval épül meg, a hídszerkezetek már állnak mind a két közút, valamint a váci vasútvonal pályája felett is.

A 2-es főút külön szintű csomópontjának földmunkái is a vége felé járnak; mint saját szemünkkel meg­győződhettünk róla a minap, a töltés készen van, és a csomópont csatlakozó ágainak építését a tervek szerint ma kezdi meg a kivitelező. A munkálatok miatt Dunakeszi és Göd között a terelés első ütemében 60 kilométeres sebességkorlátozás mellett továbbra is kétszer egy sávon haladhat a forgalom. A 2-es főúton a Budapest irányába tartó forgalmi sáv mellett ideig­lenes buszmegállót alakít ki a kivitelező. Ez a forgalmi rend várhatóan május közepéig marad.